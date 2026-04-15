Golpearon a una mujer de 91 años en una entradera: se llevaron dos mil pesos y anillos

Dos de los tres sujetos acusados de golpear a una mujer de 91 años durante un robo fueron detenidos tras la realización de un par de allanamientos en los que secuestraron varias prendas de vestir similares a las que que se vieron en los registros fílmicos analizados.

La víctima fue sorprendida en el interior de su casa en Comandante Nicanor Otamendi la noche del 27 de abril por tres sujetos que la redujeron a golpes y revisaron la vivienda para huir con dos mil pesos, anillos y el control remoto de la alarma vecinal.

El fiscal Ramiro Anchou envió las actuaciones a la Sube DDI Miramar que hizo un relevamiento de cámaras y descubrió que los autores se movilizaban en un Ford Focus que fue identificado al igual que varios ocupantes.

En el marco de una causa por robo calificado doblemente agravado en poblado y en banda, por el uso de arma cuyo disparo no se ha podido acreditar se realizaron varios allananamientos en los que secuestraron prendas de vestir similares a las empleadas en el robo.

Este miércoles personal de la Sub DDI Miramar detuvo a dos de los sujetos identificados -de 24 y 34 años- y los alojó en la Unidad Penal N°44 de Batán. Ambos deberán declarar en las próximas horas en Tribunales.