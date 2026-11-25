El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 le pidió a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de la causa que se le sigue a Gastón Nicolás Cichero, el empleado del geriátrico acusado de agredir a una paciente y amenazar a una empleada.

El fiscal Carlos Russo hizo la presentación en orden al delito calificado como coacción, lesiones graves agravadas por ser cometidos contra una mujer y coacción y amenazas en perjuicio de una paciente y de una empleada, respetivamente, del Hogar David ubicado en Funes al 1700.

El Hogar David está ubicado en Funes al 1700.

En la presentación de 17 páginas presentada en las últimas horas, Russo sostuvo que los hechos ocurrieron los días 27 y 28 de julio: el primero se registró la agresión en el comedor y las amenazas en una habitación a la paciente V.B.C., mientras que al día siguiente fueron las amenazas a la compañera de trabajo vía WhatsApp y con un llamado.

Según se pudo reconstruir con el análisis de videos y múltiples testimoniales, Cichero estaba dándole de cenar a la víctima, quien se encontraba sentada en una silla de ruedas en la zona del comedor y contra la pared del mismo y clavó con fuerza la cuchara en la boca y luego le pegó con la misma, estando ésta en un claro estado de indefensión. Ese ataque le generó un politraumatismo dentoalveolar, lesiones estás que demandaron para su curación el plazo mayor a un mes.

Menos de diez minutos después, en el interior de la habitación donde pernoctan los ancianos, al momento de acostar y pasar a la cama de muy mala manera a la mujer la amenazó. “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza vieja hija de re mil puta”, “morite, porque no te moris vieja hija de puta, morite de una, porque no te moris, vieja de mierda dejanos de molestar, hija de putas, morite hija de puta vos y tu papa, ese viejo de mierda" fueron algunos de los términos empleados.

Al día siguiente, le envió a una empleada un mensaje de Whatsapp y la llamó para decirle “que le iba a pasar algo y la iba a lastimar”, toda vez que la nombrada le había avisado a la dueña del geriátrico de lo sucedido.

Cichero permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán luego de que el Juez de Garantías Daniel De Marco dictara su prisión preventiva

Cichero permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán luego de que el Juez de Garantías Daniel De Marco dictara su prisión preventiva y que en septiembre de este año negara su arresto domiciliario al entender que “la mera solicitud de morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario no resulta garantía suficiente para neutralizar los indicadores de peligrosidad procesal oportunamente valorados, parámetro que es en definitiva la razón de toda medida de coerción”.