Un horrible hallazgo este jueves cuando personal policial encontró el cuerpo sin vida de una beba de aproximadamente un mes en una obra en construcción de Playa Los Lobos, lo que dio lugar a una investigación judicial para determinar las circunstancias en las que se produjo su muerte.

El hecho ocurrió en el barrio Playa Los Lobos, Chapadmalal. Foto de archivo.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 el hecho: de acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron, el cuerpo fue encontrado en una construcción ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en el barrio perteneciente a Chapadmalal.

La investigación habría comenzado en Miramar, luego de que dos adolescentes que se encontraban en el Hospital Municipal Marino Cassano se retiraran del establecimiento. Una de ellas estaba al cuidado de la pequeña que fue encontrada.

Las tareas de búsqueda se extendieron hasta Mar del Plata, donde finalmente fueron localizadas las menores de edad en situación de calle. Sin embargo, la beba no se encontraba con ellas, por lo que continuaron las averiguaciones para dar con su paradero.

Luego del diálogo de las autoridades policiales y judiciales con la familia, el operativo derivó en el hallazgo del cuerpo en Playa Los Lobos, en el marco de una investigación en la que interviene la Fiscalía Descentralizada de Miramar.