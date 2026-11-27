El cuerpo fue encontrado en una construcción ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos.

En el marco de la investigación por el hallazgo del cuerpo sin vida de una beba en una obra en construcción de Playa Los Lobos, la Justicia confirmó la detención del padrastro de la madre de la pequeña, un hombre de 50 años que está imputado por el delito de abandono de persona seguido de muerte.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el sospechoso se negó a declarar y permanecerá detenido mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que murió la beba, que tenía apenas 20 días de vida.

El cuerpo fue encontrado en una construcción ubicada sobre la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos.

La investigación comenzó el lunes 23 de noviembre, cuando dos adolescentes de 15 y 17 años se encontraban internadas en el Hospital Municipal de Miramar. La mayor había dado a luz recientemente, mientras que la menor cursaba un embarazo. Ante la sospecha de posibles abusos sexuales, las autoridades del establecimiento realizaron una denuncia.

Sin embargo, alrededor de las 4.30 de la madrugada de ese lunes, la madre de ambas adolescentes las retiró del hospital sin el alta médica. Junto a su pareja y el resto del grupo familiar abandonaron Miramar, lo que motivó el inicio de las tareas de búsqueda.

La familia se encontraba en el Hospital municipal de Miramar.

Según pudo saber este medio, se trata de una familia oriunda de José C. Paz que desde hacía un tiempo estaba radicada en Miramar y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

La búsqueda y el hallazgo del cuerpo en Playa Los Lobos

Tras varios días de investigación y a partir del seguimiento de distintas comunicaciones, efectivos policiales de Miramar lograron localizar al grupo familiar alrededor de las 22 de este jueves en la zona de Cabo Corrientes, en Mar del Plata.

Al momento de encontrarlos, los investigadores advirtieron que faltaba la beba. Al ser consultada por su paradero, la abuela de la pequeña manifestó que había fallecido en una vivienda que habían ocupado en Playa Los Lobos donde la habían dejado.

Las menores se retiraron del hospital de Miramar sin previo aviso.

Con las indicaciones aportadas por la mujer, los investigadores se trasladaron hasta el inmueble y, tras aproximadamente una hora de rastrillaje, encontraron el cuerpo de la beba cubierto por escombros.

La autopsia será determinante para establecer las causas de la muerte. En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que la calificación legal podría agravarse a homicidio calificado por alevosía en función de los resultados de la pericia.

Investigan posibles abusos sexuales

En paralelo a la causa por la muerte de la beba, la Justicia avanzará con una investigación para determinar si las adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales.

Los menores de edad que integran el grupo familiar quedaron bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Miramar, con intervención de la Asesoría de Menores.