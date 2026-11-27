La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un punto de venta de marihuana al menudeo en Chascomús, tras un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Balcarce. Durante el procedimiento se incautaron más de 200 gramos de cannabis, un revólver calibre .22 y cuatro teléfonos celulares. Un hombre mayor de edad quedó imputado en una causa por infracción a la ley de drogas.

La investigación fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, junto con la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Chascomús, encabezada por Jorge Larrarte.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Chascomús, quienes realizaron trabajos de campo, rastrillajes y vigilancias encubiertas para establecer el funcionamiento de la presunta actividad ilegal.

A partir de esas diligencias, los investigadores identificaron a un hombre que habría utilizado un inmueble situado sobre la calle Balcarce para comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del juez Christian Gasquet, ordenó el allanamiento de la propiedad.

El operativo permitió incautar más de 200 gramos de marihuana, un revólver calibre .22 y cuatro teléfonos celulares. En tanto, el hombre investigado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, fue imputado por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Los elementos retirados del inmueble quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación judicial.