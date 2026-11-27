Se conocieron algunos chats que denotan el contexto de violencia que sufría la víctima.

Marina, la mamá de Ezequiel Garciano, el joven de 28 años asesinado de cuatro puñaladas en su vivienda del barrio Santa Rosa de Lima de Mar del Plata aportó chats, audios, fotos y videos a la investigación judicial en curso que busca establecer cómo ocurrió el crimen de su hijo.

Tal como se informó, este jueves declaró ante la fiscal Florencia Salas y remarcó que Ezequiel habría sufrido múltiples situaciones de violencia durante la relación con su pareja, Soledad Portillo, quien actualmente está detenida por el homicidio.

"Le relaté hecho por hecho todo lo que venía pasando y le presenté la cantidad de pruebas que tengo", contó Marina a 0223. En una de las capturas que ya forman parte del expediente se da cuenta del trato que la imputada mantenía con su pareja.

"Ya la amenacé a tu mamá me escuchaste, pobre de vos hijo de remil p... que lleves a mi hija para Mar del Plata, porque voy a ir y te voy a matar", escribió Portillo.

"Nunca más vas a volver a ver este rostro ni el de ella", expresó la mujer en otro chat dirigido a Ezequiel, haciendo referencia a la hija que tienen en común.

En otras capturas aportadas quedaron a la vista amenazas sobre quitarse la vida. "Hoy me mato y nunca más vas a volver a saber de mi. Créelo porque no es un juego, te lo estoy diciendo de verdad", dijo Portillo.

En diálogo con 0223 Marina contó que muchos otros audios y videos que aportó a la causa muestran los maltratos, las agresiones físicas y manipulaciones que sufría Ezequiel. “Ella se autolesionaba y decía que lo iba a destruir, que lo iba a matar, que lo iba a meter preso", contó.

"También existen capturas de pantalla donde dice que estaba maltratando a su hija y que la iba a matar. También videos de amenazas hacia mi hija y a mí”, agregó la madre de la víctima.

"Te odio con toda mi alma, te odio y juro por dios que te vas a acordar de mi toda tu vida", expresó la pareja en otro chat y agregó: "Sabés que guerra querés, guerra vamos a tener".

Ante las insistentes amenazas sobre maltratos a la nena, su hija dejó de estar a cargo suyo y quedó alojada en un hogar de Florencio Varela por decisión de la Justicia.

“Cuando a ella le sacan a su hija, fue porque Ezequiel y los vecinos de Florencio Varela la denunciaron de que ella le pegaba. Él la salvó… Ezequiel siempre quiso que su hija estuviera conmigo y que no vuelva con ella”, explicó la abuela de la menor de edad.

El crimen de Ezequiel

Ezequiel Garciano fue hallado sin vida el pasado 22 de noviembre en una vivienda de Almirante Brown al 10500. Cuando las autoridades encontraron su cuerpo presentaba cuatro heridas de arma blanca.

La pareja de la víctima, de 20 años, denunció que el joven se había "autoapuñalado" cuando los policías la interrogaron en el lugar. Pero la escena no coincidía con su relato: presentaba señales de que habían intentado limpiarla.

Desde entonces, Soledad Portillo permanece detenida. El arma punzante que le quitó la vida a Ezequiel, aún no fue encontrada.