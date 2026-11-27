Brian "Tito" Morales, el papá de Brianna, la nena de tres años que murió el pasado 11 de septiembre en Otamendi, se refirió al fallecimiento de la menor y a la detención de su madre y padrastro. "Hoy no tengo palabras para tanto dolor", expresó en las redes sociales.

"Hija te extraño y te extrañaré por la eternidad. Eras mi bebé, mi reina, mi princesa. Me costó creer que ya no estás, que te arrebataron de mis brazos. Qué injusta es la vida porque vos mi bebé, tenías una vida por delante, en un mes ya ibas a cumplir tus 4 añitos", continuó Tito en una publicación de Facebook, junto a imágenes de la niña.

Y agregó: "Tengo tanto dolor en mi pecho, tanta impotencia de no haberte podido defender. Mi chiquita no hay día que no te llore, no hay noche que no pueda dormir pensando en vos".

Para finalizar, Tito le juró a su hija que va a luchar hasta conseguir justicia. "Lucharé hasta saber qué te pasó y que paguen los que te hicieron tanto daño. Te amo hija, un beso al cielo. Dame fuerza para seguir", cerró.

Justicia por Brianna

Por otro lado, Morales inició una colecta solidaria para poder costear los gastos de la representación judicial del caso. A través de una publicación que comenzó a circular a través de las redes sociales pidió colaboración a la comunidad.

"Con lo mínimo que sea nos ayuda muchísimo", expresó en el mensaje. Quienes quieran colaborar con una transferencia pueden hacerlo al alias Titomorales2324.