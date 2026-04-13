"Fue un daño terrible para el ojo": vuelven a operar a Gael, el niño herido en el ataque a piedrazos al micro

El micro salía de la villa deportiva del Club Atlético Miramar cuando fue atacado a piedrazos.

Gael, el nene de 6 años que sufrió severos daños en un ojo producto de una brutal agresión a un micro de fútbol infantil en Miramar, volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes por la tarde en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

Así lo informó a 0223 la madre del menor, Guillermina, quien también indicó que "los médicos no aseguran" que su visión volverá a la normalidad y que les comunicaron que sufrió "un daño terrible para el ojo".

El brutal ataque ocurrió en la tarde del sábado, cuando los jugadores de fútbol infantil de Juventud Unida de Otamendi salían de la villa deportiva del Club Atlético Miramar, luego de haber disputado una nueva fecha del campeonato.

A los pocos metros, el colectivo fue emboscado a piedrazos por parte de un grupo de adolescentes: una de las ventanillas explotó y los vidrios causaron graves daños en el ojo de Gael, por lo que tuvo que ser derivado al nosocomio marplatense y luego operado de urgencia.

Los profesionales no pueden asegurar con certeza que no sufrió daños irreversibles en su vista.

“Mi hijo tuvo un corte grande e ingresó vidrio por atrás del cristalino. Hoy el pronóstico es reservado porque los médicos no nos aseguran cómo va a reaccionar cuando pueda abrir el ojo. Tenemos que esperar. Está con antibióticos todo el tiempo, con gotas en los ojos cada dos horas”, había detallado la mujer en la mañana de este lunes.

Sin embargo, debido a una complicación en los puntos de sutura, el menor deberá ingresar a quirófano nuevamente a partir de las 20, mientras no hay novedades acerca de las posibilidades de que su vista se vea disminuida o afectada a raíz de la agresión recibida.

El origen del ataque

Según había contado Guillermina, la emboscada al micro podría haberse originado por una disputa en redes sociales. “Una mamá de otro nene adolescente que juega en sexta me dijo que hay un grupo de WhatsApp en el que hacían trueques de ropa y hubo una disconformidad, tanto de Otamendi como de Miramar. Y se llegó a la agresión", comentó.