Cinco allanamientos simultáneos en el barrio La Herradura realizados por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas terminaron con la detención de tres personas acusadas de narcomenudeo: uno de ellos se desplazaba en una silla de ruedas y ocultaba la droga entre los vendajes de las piernas.

El Juez de Garantías Daniel De Marco avaló las medidas para los domicilios ubicados en Colón entre Diagonal Urrutia y De la Llosa; Herradura Norte esquina Rivadavia; Vilert entre Diagonal Catuogno y Goyena; Rivadavia al 11800; y Sartora entre Diagonal Catuogno y Pedro Goyena.

Traslado de los imputados.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, fraccionados y acondicionados para su comercialización al menudeo, dinero presuntamente proveniente de la actividad ilícita, celulares y balanzas de precisión.

Una de las particularidades que presentó el operativo se registró al momento de llevarse a cabo la requisa personal de uno de los hombres posteriormente aprehendidos, quien, debido a una discapacidad en uno de sus miembros inferiores, se movilizaba en silla de ruedas.

La investigación tuvo su inicio a finales de julio y contó la realización de tareas investigativas tendientes a establecer la posible existencia de maniobras vinculadas con la comercialización de sustancias estupefacientes en los domicilios señalados. En ese contexto, personal especializado de la dependencia policial interviniente desarrolló diversas tareas investigativas, consistentes en vigilancias discretas, observaciones, registros fílmicos mediante la utilización de drones y procedimientos de interceptación de presuntos compradores.

Durante los cinco procedimientos aprehendieron a dos hombre de 33 y 54 años y una mujer de 30: los dos primeros quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 y la mujer en la Unidad Penal N°50.



Los tres serán trasladados este viernes a Tribunales para prestar declaración ante los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma, Pablo Cistoldi y Ramiro Anchou.