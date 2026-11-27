Crueldad: dejaron a un perro encerrado en un balcón y lo rescató la policía.

Un perro mestizo de once años que estaba en el balcón de un departamento céntrico expuesto durante varios días a las condiciones climáticas y sin un espacio adecuado para resguardarse fue rescatado en las últimas horas por personal de la comisaría primera.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves en un edificio ubicado en Santiago del Estero al 1500, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por presunto maltrato animal.

Las tareas investigativas, personal de la comisaría primera concretó una orden de allanamiento en el séptimo piso con la colaboración de personal de Zoonosis.

Durante la diligencia, los efectivos constataron que el animal, llamado Libi permanecía en un balcón de dimensiones reducidas, sin un espacio apropiado para protegerse de la lluvia, el frío durante la noche y las altas temperaturas registradas en los últimos días. Además, las condiciones del lugar limitaban su movilidad y lo exponían a una situación de riesgo por la altura.

Ante esta situación, se procedió al rescate del perro que quedó bajo resguardo provisorio del área municipal de Zoonosis.

La fiscal Romina Díaz dispuso notificar a la mujer de 36 años de una causa por infracción a la Ley de maltrato animal, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad, y convalidó el resguardo provisorio del animal.