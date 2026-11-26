Un trabajador del puerto de Mar del Plata recibirá una indemnización de más de $107 millones después de que la Justicia reconociera las secuelas de un grave accidente laboral. El 18 de mayo de 2020, mientras descargaba pescado, una pila de cajas de unos 10 metros de altura se desplomó sobre su espalda. La sentencia, dictada el 20 de noviembre por el Tribunal del Trabajo N.º 4, condenó a Federación Patronal a pagarle $107.868.026,88, sin contar los intereses posteriores.

Cuál fue la decisión de la Justicia tras el accidente

El hombre se desempeñaba como estibador y llevaba más de dos décadas en esa actividad. Su tarea consistía en retirar cajones de las bodegas de los barcos, arrastrarlos con un gancho y agruparlos para que luego fueran trasladados mediante una grúa. Cada recipiente pesaba alrededor de 30 kilos. El accidente ocurrió cerca de las 22, cuando la estructura de cajas cedió y cayó sobre él. El impacto lo hizo perder el conocimiento y le provocó politraumatismos.

Los intereses que se suman deberán ser actualizados a agosto.

Los estudios médicos posteriores registraron traumatismos en el codo derecho y la rodilla izquierda, dolores en las regiones dorsal y lumbar, mareos y molestias auditivas. También se detectaron una protrusión discal cervical, limitaciones en los movimientos del cuello, problemas en una rodilla y una leve pérdida de audición. La pericia determinó una incapacidad laboral permanente del 9,8%, mientras que la afectación psicológica evaluada no fue reconocida como una secuela incapacitante.

El conflicto con la aseguradora comenzó cuando Federación Patronal cuestionó que las lesiones estuvieran vinculadas con el episodio. La ART le otorgó el alta el 6 de noviembre de 2020, después de 163 días de incapacidad laboral temporaria. Luego, en mayo de 2021, la Comisión Médica de Mar del Plata consideró que no existía relación causal entre las afecciones y el accidente. El trabajador recurrió a la Justicia, que finalmente llegó a una conclusión diferente y reconoció su derecho a cobrar.

Cada recipiente pesaba alrededor de 30 kilos.

La condena se compone de $67.892.459,14 por incapacidad permanente, $22.852.074,29 por diferencias en las prestaciones durante el período en que no pudo trabajar y $17.123.493,45 de intereses calculados hasta el 31 de agosto de 2026. Uno de los puntos centrales fue que la ART había abonado $376.360,96 durante esos 163 días, cuando correspondían $867.048,76. El tribunal también rechazó que un accidente laboral anterior, ocurrido en 2013, permitiera excluir las secuelas de la cobertura, ya que no se había acreditado una incapacidad preexistente mediante un preocupacional. La aseguradora deberá depositar el monto dentro de los diez días de notificada la sentencia, que además contempla intereses.