Alquileres en Mar del Plata: alertan por estafas y recomiendan extremar los cuidados antes de señar

Las estafas inmobiliarias a través de plataformas digitales y redes sociales se convirtieron en una de las preocupaciones más importantes de cara a la temporada de verano. Distintas entidades advirtieron sobre las distintas modalidades de fraude y recomendaron extremar los cuidados antes de entregar una seña o cerrar un contrato.

Luis Colao, martillero bonaerense, señaló que el año pasado impulsaron una campaña para alertar sobre estas prácticas, que se presentan de distintas formas y aprovechan el interés de quienes buscan alojamiento para sus vacaciones.

Colao insistió en la importancia de verificar quién está detrás de la publicación.

“Estas estafas inmobiliarias vienen de distintas formas: una es la sustitución de identidad, se presentan como si fuese una inmobiliaria o un profesional, pero resulta que no ejercen, y están pidiendo la seña”, explicó en diálogo con 0223.

El dirigente remarcó que el momento de transferir dinero es uno de los puntos más delicados de la operación, ya que allí suele concretarse la defraudación. También advirtió sobre publicaciones que ofrecen propiedades inexistentes o que utilizan información e imágenes engañosas para captar interesados y conseguir que realicen pagos por adelantado.

El Colegio de Martilleros bonaerense advirtió sobre falsas inmobiliarias, publicaciones de propiedades inexistentes y pedidos de señas fraudulentos.

Qué tener en cuenta antes de reservar un alquiler

Ante este escenario, Colao insistió en la importancia de verificar quién está detrás de la publicación y con quién se realiza la contratación. Una de las principales recomendaciones es recurrir a un martillero matriculado, comprobar la identidad del intermediario y desconfiar de propuestas que exijan señas urgentes sin brindar garantías suficientes.

Recomiendan verificar la identidad de quienes ofrecen los alquileres y contratar con profesionales matriculados para evitar estafas.

El titular de la entidad bonaerense sostuvo que la preocupación no se limita a las pérdidas económicas, sino también al impacto que estos engaños generan en quienes planifican sus vacaciones. “Vos pasás de tener la ilusión de descansar, de disfrutar y pasarla bien, a la desilusión que eso ocasiona y la insatisfacción que eso genera. Entonces, te arruinan las vacaciones y todos los planes que vos hiciste”, expresó.

En ese sentido, desde la entidad plantearon que la prevención y la concientización son herramientas fundamentales para combatir las estafas vinculadas a los alquileres temporarios. “Nosotros estamos preocupados por este tema. Lo hemos planteado a nivel institucional y estamos haciendo la campaña, que es lo que nosotros podemos hacer: concientizar y educar”, concluyó.