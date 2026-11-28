Megatone atraviesa un proceso de achicamiento de su red comercial en distintas ciudades del país, en medio de una fuerte caída de las ventas y un cambio en su modelo de negocio. Durante las últimas semanas cerró sucursales en Paraná, Posadas y San Lorenzo, entre otras localidades, mientras que un informe de la calificadora FIX registró un retroceso real del 43,72% interanual en sus ventas durante el tercer trimestre de 2026. La situación vuelve a poner el foco sobre una cadena que también tuvo presencia y expansión en Mar del Plata.

La decisión de Megatone ante la fuerte baja en las ventas

Uno de los cierres más recientes se produjo el 27 de noviembre en San Lorenzo, Santa Fe, donde dejó de funcionar el local de avenida San Martín al 1649. La decisión se sumó a las bajas registradas en Paraná y Posadas durante octubre. En esta última ciudad, la sucursal de calle Córdoba dejó de atender el 31 de ese mes y siete trabajadores quedaron desvinculados: uno fue despedido y los otros seis acordaron retiros voluntarios, según informó el Centro de Empleados de Comercio local.

La compañía atraviesa un proceso de reestructuración.

La caída del consumo aparece como uno de los principales factores detrás de las decisiones. En Posadas, representantes gremiales vincularon directamente el cierre con la retracción de las ventas y señalaron también el peso de los alquileres comerciales. En Paraná, en tanto, se mencionó otro cambio: la firma busca darle mayor protagonismo a las operaciones por internet y a los puntos de retiro, en lugar de sostener grandes salones de exposición.

Los números del informe de FIX permiten dimensionar el escenario. Entre julio y septiembre de 2026, las ventas reales de Electrónica Megatone cayeron un 43,72% frente al mismo período del año anterior. Las originaciones reales de créditos para financiar compras retrocedieron todavía más: un 47,94%. El documento también describe el lanzamiento de On City, el marketplace de la compañía, en noviembre de 2024 y consigna una estructura de 210 sucursales distribuidas en distintas provincias. Esa cifra corresponde a Electrónica Megatone y no permite afirmar que todos esos locales operen bajo la marca Megatone.

La marca todavía tiene sucursales en Mar del Plata.

En Mar del Plata, la empresa había anunciado en diciembre de 2024 la apertura de su segunda sucursal, ubicada en avenida Luro 3150, como parte de una expansión en la ciudad. Por ahora, no hay un anuncio oficial que confirme nuevos cierres ni un plan para reducir una cantidad determinada de locales. La sucesión de persianas bajas y el desplome de las ventas muestran un escenario complejo para la cadena, aunque no alcanzan para anticipar una retirada generalizada del mercado.