Un hombre protagonizó un insólito robo al ingresar a un comercio, simular que iba a realizar una compra y aprovechar un descuido para llevarse cerca de 100 mil pesos. Tras quedarse con el dinero, tomó una pala y continuó con la transacción para disimular lo ocurrido.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en una ferretería ubicada en 14 de Julio e Ituzaingó, en el barrio de La Perla. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, en las imágenes a las que tuvo acceso 0223.

Según se observa en el video, el hombre se acercó al mostrador y simuló estar interesado en comprar un producto. Con esa maniobra, logró que el dueño del comercio se alejara del frente y aprovechó el momento para meter la mano por un costado del mostrador.

En cuestión de segundos, retiró un fajo de billetes y rápidamente se dio vuelta para guardarlo en su bolso, sin que el comerciante advirtiera lo que estaba sucediendo.

Pero lejos de retirarse, el ladrón continuó con su actuación. Para disimular el robo, agarró una pala y siguió adelante con la compra, como si nada hubiera pasado, mientras el dinero ya estaba en su poder.

Según comentaron vecinos de la zona, el hombre sería conocido en el barrio de La Perla. El episodio volvió a generar preocupación entre los comerciantes de la zona, que reclaman mayores medidas de seguridad para evitar este tipo de hechos y poder trabajar con tranquilidad.