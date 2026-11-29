Se peleó en la calle, le pegaron un tiro y terminó en el hospital

Un hombre de 30 años fue baleado el domingo a la madrugada durante una pelea en el barrio Las Heras y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que minutos después de las dos de la madrugada un automóvil particular traslado al herido a la guardia desde la zona de William Morris y Reforma Universitaria.

Sucedió está madrugada en el barrio Las Heras.

"Ingresó sin acompañante, vive a dos cuadras del lugar y el único dato que trascendió es que lo atacaron durante una pelea en la calle", agregaron.

En cumplimiento de los protocolos vigentes se le dió intervención al Destacamento policial del Higa y las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría decimosexta.