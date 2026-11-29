Se peleó en la calle, le pegaron un tiro y terminó en el hospital
Tiene 30 años. Sucedió está madrugada en el barrio Las Heras. Quedó internado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 30 años fue baleado el domingo a la madrugada durante una pelea en el barrio Las Heras y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que minutos después de las dos de la madrugada un automóvil particular traslado al herido a la guardia desde la zona de William Morris y Reforma Universitaria.
"Ingresó sin acompañante, vive a dos cuadras del lugar y el único dato que trascendió es que lo atacaron durante una pelea en la calle", agregaron.
En cumplimiento de los protocolos vigentes se le dió intervención al Destacamento policial del Higa y las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría decimosexta.
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