El bowling duckpin se juega con bolas más pequeñas y livianas y sin perforaciones para los dedos.

El partido de General Madariaga se prepara para recibir a decenas de jugadores para la competencia del Máster Nacional de Bowling Duckpin 2026. La apertura oficial será el domingo 29 de noviembre, a las 18 horas, en el parque de la estación “Raúl Alfonsín”.

Las delegaciones se concentrarán en el sector del puente y, con acompañamiento artístico, recorrerán el paseo hasta el cartel de la ciudad, donde se realizará la presentación oficial del evento. Allí hablará el presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin, Mauro Calandra, se presentará a las delegaciones y el encuentro continuará con una muestra artística representativa de General Madariaga.

El parque “Raúl Alfonsín” donde se hará la presentación el encuentro de bowling.

La jornada contará con la presencia de autoridades municipales y la locución estará a cargo de Martín Morales, músico, compositor e intérprete folklórico reconocido en la escena cultural local, que además acompañará el acto con su música.

Los jugadores serán recibidos por la agrupación de folclore de Bellas Artes, que también realizará puestas artísticas.

Una primera etapa exitosa

La apertura llega después de una primera etapa exitosa, disputada del 18 al 24 de octubre en General Madariaga y Villa Gesell.

Jugadores de distintos puntos del país compitieron en ambas ciudades en un torneo que dejó un balance muy positivo.

El bowling duckpin nació a fines del siglo XIX en Estados Unidos.

Lo que viene con el bowling duckpin

La segunda etapa se disputará del 29 de noviembre al 5 de diciembre con el Torneo Nacional Abierto 2026, en las categorías A y B. Villa Gesell será sede de la categoría A y General Madariaga recibirá a la categoría B, con jugadores que llegan de distintos puntos del país.

Cada edición refleja el crecimiento del bowling duckpin en el país y el nivel de organización que la asociación fue alcanzando. La entidad se consolidó institucionalmente, generó vínculos con organizaciones de la disciplina a nivel nacional e internacional y sumó una nueva categorización deportiva, bajo el esquema “El camino del jugador”, que ordena las competencias según el nivel de cada participante.

El resultado son torneos mejor organizados, más equilibrados y con una jerarquía deportiva que se afianza año a año.

Se registra un gran crecimiento del bowling duckpin en Argentina.

¿Qué es el bowling duckpin?

Es una disciplina con identidad propia que comparte el objetivo del bowling tradicional, pero con bolas más pequeñas y livianas, sin perforaciones para los dedos, y pinos más bajos y anchos, cuya silueta recuerda a un pato y da nombre al deporte. Cada jugador dispone de tres lanzamientos por turno para derribar los diez pinos.

Nació a fines del siglo XIX en Estados Unidos, con Baltimore como la ciudad que sitúa la versión más difundida de sus orígenes. En la Argentina se conoció durante las primeras décadas del siglo XX y tiene especial arraigo en la provincia de Buenos Aires, donde clubes, asociaciones y jugadores consolidaron un circuito con reglamentos y tradiciones propias.