A unos 75 kilómetros de Mar del Plata, en medio del campo bonaerense, hay una pulpería que funciona desde 1817 y conserva buena parte de su estructura original. Se llama Esquina de Argúas y está ubicada a unos 17 kilómetros de Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita. Con paredes de adobe, piso de tierra y un antiguo mostrador protegido por una reja, el establecimiento sobrevivió durante más de dos siglos y se convirtió en una alternativa para una escapada por los caminos rurales de la región.

Cómo es la pulpería de 1817 que está muy cerca de Mar del Plata

La historia comenzó cuando Juan Argúas abrió el comercio en 1817, mucho antes de la fundación de La Feliz. En aquella época, las pulperías eran puntos fundamentales para la vida de la campaña: allí los viajeros y trabajadores rurales podían comprar alimentos, abastecerse de productos cotidianos, tomar algo y encontrarse con otras personas. La Esquina de Argúas también habría funcionado como oficina postal y estaba situada junto al antiguo Camino Real, por donde circulaban carruajes y pobladores de distintos establecimientos rurales.

Todavía hoy se puede visitar para disfrutar de una buena comida.

A diferencia de los locales ambientados para recrear una época, el lugar conserva elementos de su construcción histórica. Entre ellos se destacan las paredes de adobe blanqueadas a la cal, el salón de aspecto sencillo y el mostrador de madera con una reja que separaba al pulpero de los clientes. También mantiene estantes, botellas y distintos objetos vinculados con la actividad comercial y la vida rural. Por esas características, integra el catálogo de pulperías históricas de la provincia de Buenos Aires.

Otra parte de su identidad está ligada a Generoso Villarino, quien llegó a convertirse en pulpero después de haber sido durante años un cliente habitual. Nacido en Lobería y dedicado al trabajo rural como domador de caballos, frecuentaba el establecimiento hasta que en 2010 recibió la propuesta de hacerse cargo. Las crónicas publicadas en 2024 lo describían como un hombre de 87 años que había cumplido el sueño de atender un comercio con casi dos siglos de historia.

El interior del local parece detenido en el tiempo.

Para llegar desde Mar del Plata hay que tomar la Autovía 2 hacia el norte hasta las inmediaciones de Coronel Vidal y continuar por caminos rurales hasta el establecimiento Tierra Fiel, donde se encuentra la pulpería. El recorrido total ronda los 75 kilómetros, aunque puede variar según el punto de partida y el acceso elegido. El último tramo es de tierra, por lo que conviene consultar su estado después de las lluvias. Además, la visita requiere confirmar previamente si el lugar está abierto: no cuenta con horarios regulares garantizados y la recepción de visitantes depende de la disponibilidad de quienes lo atienden.