El avance de las plataformas digitales para buscar alquileres abrió nuevas alternativas para propietarios e inquilinos, pero también generó preocupación en el sector inmobiliario por la falta de regulación y de mecanismos de control sobre las publicaciones.

En diálogo con 0223, Luis Colao, martillero y corredor público, cuestionó que en estos espacios cualquiera pueda publicar un inmueble sin asumir responsabilidades y sostuvo que es necesario avanzar en una regulación. “Cualquiera publica cualquier cosa sin ningún sentido de responsabilidad”, advirtió, al comparar el funcionamiento de las plataformas con el ejercicio profesional de los martilleros.

El profesional remarcó que quienes trabajan bajo una matrícula cuentan con organismos que supervisan su actividad y pueden intervenir ante errores o incumplimientos. “Cuando contratás a un profesional, aparte de sus títulos, de su habilitación, detrás está el colegio que lo controla”, explicó. En ese sentido, señaló que las plataformas digitales no cuentan con un esquema equivalente de fiscalización.

Colao también alertó sobre la posibilidad de que estos espacios aparezcan y desaparezcan sin que exista un responsable claro ante los inconvenientes que puedan surgir durante una operación. La preocupación apunta tanto a la seguridad de quienes buscan una vivienda como a las garantías que ofrece el mercado inmobiliario formal.

Frente a este escenario, consideró que la discusión debe llegar al ámbito legislativo y que el Estado tiene que asumir un papel activo en la supervisión de estas herramientas. “Creo que en nuestro país los legisladores lo que tendrían que hacer es ponerse a discutir estos temas”, sostuvo, al advertir que detrás de las operaciones inmobiliarias hay expectativas y proyectos de vida que pueden verse afectados.

El debate pone en tensión las ventajas de las plataformas, que permiten ampliar la búsqueda, agilizar contactos y facilitar el acceso a distintas ofertas, con los riesgos de operar sin garantías suficientes. Para el sector inmobiliario, avanzar en controles y responsabilidades resulta clave para evitar situaciones de desprotección y resguardar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.