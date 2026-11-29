Las personas en situación de calle siguen siendo una problemática creciente en Mar del Plata. Pese a que las condiciones climáticas empezaron a mejorar, muchas personas continúan dependiendo de la asistencia de organizaciones sociales y religiosas para acceder a un plato de comida.

Desde Noche de la Caridad advirtieron que en este 2026 aumentó un 20% la cantidad de personas que asisten respecto al 2025. "Este año nos encontramos con que el número fue creciendo paulatinamente. La verdad es que duele esa estadística", dijo en diálogo con Extra FM 102.1 la integrante de la organización Olga Paravizini.

Según detalló, el relevamiento realizado por el Municipio arrojó un total de 434 personas en situación de calle, y la Noche de la Caridad asiste a unas 140 personas que se encuentran en el micro y macrocentro, en un radio que se extiende hasta el Puerto y la zona de Champagnat y Juan B Justo. La diferencia entre los dos números, explicó Paravizini, responde a que la organización no alcanza a cubrir todos los barrios periféricos de la ciudad.

"Hay muchos jóvenes en situación de calle"

Una de las características que más preocupa a la organización es la disminución de la edad promedio de las personas en situación de calle. Paravizini recordó que hace cinco o seis años el rango etario se ubicaba entre los 40 y los 50 años, y actualmente se concentra entre los 20 y los 30. "Hay muchísimos chicos en la calle, que han atravesado por adicciones en su gran mayoría", agregó.

En esa línea, describió la difícil situación que encuentran en algunos jóvenes que son echados de sus casas por problemas de consumos. Otros terminan en la calle por motivos diferentes y encuentran allí un contexto que puede profundizar las adicciones.

Según relató, las intervenciones sobre las personas en situación de calle y los cuidacoches dificultan el trabajo de asistencia porque muchas veces las personas dejan de permanecer en los lugares habituales y los voluntarios deben salir a buscarlos para entregarles comida.

Reconoció que desde el área municipal de Desarrollo Social reciben acompañamiento a través del Parador Las Américas y de otros dispositivos de alojamiento. También destacó la apertura de un sector para mujeres en el Hogar de Varese y la posibilidad de alojar allí a adultos mayores que ya no estaban en condiciones de permanecer en la calle.

La situación de los adultos mayores

Desde la organización advirtieron que cada vez se acercan más adultos mayores que no logran cubrir sus necesidades alimentarias. La situación es especialmente compleja para quienes no son propietarios y deben afrontar el alquiler de una habitación o una pensión. "O pagan la pensión o comen, realmente es así", resumió Paravizini.

Según explicó, una pensión ronda actualmente los $400.000 mensuales, lo que consume más del 75% de ingresos de una persona que percibe una jubilación mínima. Aclaró que la organización no cuenta con los recursos para asistir a todos los jubilados que atraviesan dificultades económicas, pero que intentan colaborar cuando reciben pedidos de ayuda.

Actualmente, la organización cuenta con la participación de 19 parroquias de Mar del Plata, que se distribuyen las salidas durante los distintos días del mes para garantizar la entrega de viandas. Quienes quieran sumarse como voluntarios o colaborar con alimentos pueden consultar los días y horarios de cada comunidad en la página www.nochedelacaridadmdp.org.

"Estamos necesitando siempre mucho autos para salir. Por ahí para conseguir los alimentos o para cocinar hay mucha gente que se acerca y colabora, pero a la hora de salir es difícil conseguir los autos", sintetizó Paravizini y remarcó que siguen necesitando frazadas y abrigo: "Las noches en Mar del Plata siempre refrescan y la gente que vive en la calle lo sufre mucho más".