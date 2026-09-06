Encontraron a siete hermanos abandonados y detuvieron a los padres: una bebé estaba desnutrida

Los agentes hallaron a los menores solos y en condiciones deplorables de higiene.

A partir de una llamada al 911, siete hermanos fueron hallados en estado de abandono en una vivienda de Florencio Varela, entre ellos una beba de dos años con un cuadro de desnutrición y deshidratación severa. Los padres de los niños quedaron detenidos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en las calles Genoud y P. Goñi, en el barrio La Colorada. Una vecina alertó a las autoridades que hace días no veía a una de las menores.

Cuando los efectivos policiales irrumpieron en la propiedad, los siete chicos se encontraban solos y en condiciones deplorables de higiene, según informaron.

Los nueve integrantes de la familia residían en el precario inmueble hace dos años, luego de que una vecina les diera un lugar donde vivir para que no estuvieran en situación de calle.

Todos los menores -de 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 11 años- fueron trasladados al hospital Mi Pueblo, donde quedaron internados para ser evaluados y asistidos, en especial la pequeña.

En el episodio intervino la Subsecretaría de Niñez del Municipio, mientras que la Unidad Fiscal de turno dispuso la aprehensión de los progenitores, una mujer de 26 y un hombre de 34 años, por el delito de “abandono de persona”.