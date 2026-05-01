Hotel de lujo, proyecto monumental y abandono: la historia del Bristol Center

“Buscamos aggiornar un lugar emblemático de Mar del Plata. Es una manzana muy compleja, con una historia muy pesada: allí funcionó el primer hotel de la ciudad, el Bristol Hotel, al que venía la élite y la aristocracia argentina”, reflexionó el edil por la Coalición Cívica, Guido García, en diálogo con Extra (FM 102.1), la radio de 0223.

La “Historia pesada” a la que hace referencia el funcionario municipal se remonta al 8 de enero de 1888 cuando se inauguró formalmente el Hotel Bristol, el lugar preferido de la aristocracia porteña para pasar sus días en Mar del Plata mientras comenzaban a surgir las villas de veraneo y las grandes casonas que dieron identidad a la “Perla del Atlántico”.

A la inauguración no faltó nadie: con 300 huéspedes y una gran fiesta que reunió a las más renombradas personalidades de la época. De la celebración inaugural participaron, entre otros, Dardo Rocha, gobernador de la Provincia junto a su familia; el vicepresidente Carlos Pellegrini, el gobernador Máximo Paz, el expresidente Bartolomé Mitre. Incluso, también estaba Nicolás Romanov, entonces príncipe heredero al trono ruso que eligió firmar el acta de inauguración como Nikolái Aleksándrovich Románov.

El Bristol fue el emblema de Mar del Plata por décadas, sobrevivió a la masividad que generó la llegada del automóvil y a la crisis del 29 que dio origen a la década infame. Se mantuvo estoico hasta su última gran cena el 16 de junio de 1944. Luego del cierre, la inmobiliaria Peracca S.A. se encargó de la subasta del mobiliario, adornos y otros objetos que se extendió por ocho semanas.

Con el hotel en ruinas, David Graiver puso en marcha un proyecto ambicioso y polémico a principios de los 70. El Bristol Center estaba pensado como una obra monumental compuesta por tres torres que “tocarían las nubes”. Sin embargo, sólo se erigieron dos torres que no alcanzaron la altura proyectada. La tercera torre jamás se comenzó.

En el libro “Mar del Plata vertical. Piqueta, construcción y progreso”, Víctor Pegoraro, explica que la manzana 169 fue durante décadas la más cara de Mar del Plata. Estaba pensado como un complejo hotelero con 42 locales externos, 38 internos, 24 stands, solarium, pileta de natación con agua de mar, restaurante y tres cines. En una de las torres iba a funcionar un hotel con 660 habitaciones. Las otras dos torres serían destinadas a viviendas. El proyecto fue promovido como “de vanguardia”, fue aprobado por el intendente, que era un interventor designado por el gobierno de Juan Carlos Onganía y comenzó a construirse en 1972 y la obra se paralizó en 1976.

Ahora, un proyecto busca reactivar su construcción. “Queremos plantear con los propietarios un trabajo consensuado, trabajar con el Ejecutivo en la disposición de normas especiales y soluciones específicas que puedan mejorar el aspecto estético del lugar. Que se pueda transformar en un lugar de encuentro, que se puedan colocar pantallas que contribuyan a embellecerlo”, indicó García.

“Apuntamos a un mejoramiento estético y a que deje de ser objeto de lamentables expresiones de quienes nos visitan. No nos gusta que un sitio tan emblemático se vea de esta forma”, sintetizó el concejal.