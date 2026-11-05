Ex chofer y plomero: quién es el motociclista que chocó contra un colectivo y lleva un mes en terapia intensiva

Gerardo Dufour junto a dos de sus tres hijos (de 24, 13 y 7 años) durante un cumpleaños.

Gerardo Dufour, el motociclista de 47 años que chocó el 9 de octubre contra un colectivo en la avenida Juan B. Justo y Lobería, permanece en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y su estado es delicado.

Según explicó la hermana de la víctima a 0223, el siniestro vial se registró alrededor de las 11 en la intersección mencionada, cuando el sujeto fue embestido por una unidad del transporte público, cayó de nuca al asfalto y sufrió "un daño irreparable" en su cabeza, a pesar de que el mismo día fue intervenido quirúrgicamente.

Dufour, de 47 años, fue operado de la cabeza y se encuentra internado en terapia intensiva.

"No tiene actividad cerebral y en la clínica contrajo neumonía y meningitis por los virus que hay", comentó acerca de Dufour, quien se encuentra en el área de cuidados intensivos del nosocomio local, su cerebro está "desconectado en un 90%" y no reconoce a sus seres queridos.

En paralelo, la mujer detalló que en su juventud Gerardo se desempeñó como chofer de colectivo durante cinco años, actividad que abandonó debido a la inseguridad, y que en la actualidad trabajaba de plomero gasista.

La hermana de la víctima advirtió que su cerebro se encuentra desconectado en un 90%.

Además, explicó que tiene un hijo de 24 y dos hijas de 13 y 7 años, y que el 31 de octubre pasado se convirtió en abuelo, ya que su primogénito fue padre de un varón.

En última instancia, remarcó que su estado es crítico y que aguardan algún tipo de evolución, a la vez que precisó que no cuentan con noticias sobre el avance de la causa, en la que quedó imputado por lesiones culposas el conductor del vehículo que lo chocó, un hombre de 62 años.