Intendentes del interior reclamaron en Diputados por los subsidios al transporte: "La distribución es absolutamente discriminatoria"

Intendentes de distintas provincias expusieron en la Cámara de Diputados y reclamaron que se restituyan los subsidios nacionales al transporte público del interior.

El reclamo por la distribución de los subsidios al transporte público volvió a instalarse en el Congreso, donde intendentes de distintas provincias exigieron al gobierno nacional que restituya los fondos destinados a los sistemas de colectivos del interior. El planteo tiene como eje el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos: los municipios sostienen que el 2,55% de su recaudación debe financiar el Fondo Compensador del Transporte y denuncian que esos recursos no llegan a las jurisdicciones que los necesitan.

La presentación se realizó este miércoles en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Carolina Basualdo y que tuvo al marplatense Alejandro Carrancio como vicepresidente, con la participación de alrededor de 90 intendentes nucleados en el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). Los jefes comunales cuestionaron especialmente la reciente decisión del gobierno nacional de reforzar los subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), con un incremento retroactivo de 39 mil millones de pesos y aumentos futuros, mientras el interior continúa afrontando el costo del servicio con recursos propios o mediante tarifas más elevadas para los pasajeros.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba y titular del Consejo Federal de Intendentes, cuestionó la distribución de los fondos destinados a compensar las tarifas.

Uno de los planteos más contundentes fue el del intendente de Córdoba y presidente del COFEIN, Daniel Passerini, quien puso en números la diferencia entre los recursos destinados a cada región. "Hay 460 millones de dólares para el Amba, contra cero pesos para el interior", sostuvo. Y aclaró que el reclamo no apunta a quitarle asistencia a los usuarios del área metropolitana, sino a terminar con un esquema que consideran discriminatorio.

"Este impuesto tiene un destino específico y federal que se incumple desde la Nación", señaló Passerini al leer un comunicado del Consejo Federal de Intendentes. En ese documento, los municipios reclamaron que los recursos aportados por todos los argentinos se distribuyan de acuerdo con las obligaciones establecidas por las leyes y los acuerdos vigentes.

El reclamo del Consejo

En el comunicado leído por Passerini, el Cofein reclamó que se cumpla con el destino federal del impuesto a los combustibles y propuso dos alternativas: que los fondos se distribuyan para financiar el transporte público en todo el país o que se elimine el tributo nacional en el interior, de manera que pueda reducirse uno de los componentes del precio del boleto.

"Estamos absolutamente enfrentados con la decisión de determinar que este acompañamiento solo se destina a una jurisdicción, cuando los recursos que se destinan para ello surgen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que pagamos todos", expresaron. Además, Passerini anticipó que los intendentes evalúan recurrir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por la distribución de los fondos.

La reunión en Diputados tuvo entre sus coordinadores al marplatense y libertario Alejandro Carrancio.

"La distribución de subsidios al transporte absolutamente discriminatorio que viene realizando la Nación desde hace años, se profundizó en la actual administración nacional y colmó la situación la definición asumida estos días", se analizó desde el espacio. "Es un despropósito que ha llegado al límite por donde se lo mire y que no podemos dejar pasar como si fuera normal. No es normal ni podemos aceptar que siga siendo habitual. Nuestra responsabilidad es defender a nuestros vecinos", expusieron.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también cuestionó el tratamiento diferencial que reciben los sistemas de transporte. Recordó que, desde enero de 2024, los municipios del interior debieron hacerse cargo de una parte del financiamiento que dejó de aportar el Estado nacional, en un contexto en el que se había planteado una reducción progresiva de los subsidios. Sin embargo, advirtió que esa política terminó teniendo un alcance desigual.

"Esta semana se conoció una resolución que refuerza subsidios al transporte, pero los limita al Amba", cuestionó. Javkin también señaló que, mientras se mantienen topes para los atributos sociales de la SUBE en el interior, se incrementa la asistencia para el área metropolitana. "Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del Amba valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior", afirmó.

Rosario Romero, intendenta de Paraná, alertó sobre el impacto de la falta de asistencia nacional en las tarifas y en los recursos que deben destinar los municipios para sostener el servicio.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, sumó su preocupación por el impacto que tiene la falta de asistencia nacional en las economías municipales y en el valor del boleto. "El transporte público no es un lujo", sostuvo, al defender la continuidad de los subsidios como una herramienta para ordenar el tránsito, mejorar la movilidad urbana y contribuir al cuidado ambiental.

Romero advirtió que en Paraná el boleto cuesta 1.720 pesos y cuestionó que los municipios deban sostener el servicio con recursos propios, en momentos en que también enfrentan una reducción de los fondos de coparticipación. "Los municipios estamos subsidiando con las tasas y cada vez la coparticipación nos disminuye más", planteó.