Apuñalaron a dos jóvenes durante los festejos de Boca en el centro

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron apuñalados en la zona del monumento a San Martin en el cierre de los festejos de hinchas de Boca en e lugar y trasladados en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que el ingreso de ambos se registró durante los primeros minutos del domingo. "Una ambulancia los trajo desde la zona de avenida Luro y Papá Francisco", informaron.

Fueron trasladados en ambulancia al hospital. Están fuera de peligro.

Ambos heridos ingresaron sin acompañantes y fueron atendidos en la guardia por los profesionales que dieron aviso al personal del Destacamento policial.

Ninguno de los dos dio, por el momento, precisiones de como fueron los ataques.