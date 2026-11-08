Apuñalaron a dos jóvenes durante los festejos de Boca en el centro
Fueron trasladados en ambulancia al hospital. Están fuera de peligro.
8 de Noviembre de 2026 12:01
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron apuñalados en la zona del monumento a San Martin en el cierre de los festejos de hinchas de Boca en e lugar y trasladados en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que el ingreso de ambos se registró durante los primeros minutos del domingo. "Una ambulancia los trajo desde la zona de avenida Luro y Papá Francisco", informaron.
Fueron trasladados en ambulancia al hospital. Están fuera de peligro.
Ambos heridos ingresaron sin acompañantes y fueron atendidos en la guardia por los profesionales que dieron aviso al personal del Destacamento policial.
Ninguno de los dos dio, por el momento, precisiones de como fueron los ataques.
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