Macabro: salió a comprar carne, se le cayó un balcón encima y ocurrió lo peor

Un hombre de 57 años murió aplastado por el balcón de una vivienda cuando caminaba por la vereda, en el sur del Conurbano bonaerense. La víctima había salido a comprar carne y regresaba de la carnicería cuando la estructura de la planta alta cedió por completo y cayó sobre él.

Cómo fue la brutal muerte de un hombre aplastado por un balcón

El dramático episodio ocurrió sobre la calle Pedro Morán, entre La Reeda y Monteverde. Según reconstruyeron los vecinos, el inmueble tenía más de 50 años de antigüedad y la losa se desplomó de manera repentina. El impacto destruyó parte de la vereda y dejó al peatón atrapado debajo de los bloques de concreto.

Analizan si la construcción presentaba problemas estructurales.

Al advertir lo sucedido, los habitantes de la zona corrieron para intentar rescatarlo y retirar los escombros. Sin embargo, no lograron sacarlo con vida. Una vecina que habló con Crónica relató la desesperación que se vivió cuando llegó una nieta del hombre y comenzó a llamarlo al enterarse de que estaba debajo de los restos del balcón.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué provocó el derrumbe y si la construcción presentaba problemas estructurales. Entre las hipótesis principales que se analizan en las últimas horas están el deterioro por falta de mantenimiento, así como también la posibilidad de que la estructura original no contara con los elementos necesarios para soportar el peso.

Los vecinos no pudieron salvar al sujeto.

La tragedia pudo haber tenido consecuencias todavía más graves. De acuerdo con el relato de los vecinos, apenas unos minutos antes del desplome, un joven del barrio y su hija de dos años se habían retirado del lugar donde solían sentarse a la sombra de la misma estructura. La investigación deberá establecer las circunstancias que derivaron en la caída del balcón.