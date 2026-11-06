Macabro hallazgo: una mujer trans apareció muerta con un balazo en la cabeza

Una mujer trans de 29 años fue asesinada de un disparo en la cabeza en el norte del Gran Buenos Aires. La víctima, identificada como Lourdes Milagros Colman, fue atacada por dos individuos en una esquina del barrio Amancay. Por el crimen, la Policía detuvo a un hombre de 51 años, señalado como el presunto autor del balazo, mientras que el segundo sospechoso permanece prófugo.

Cómo fue el brutal ataque contra una mujer trans

El hecho ocurrió en el cruce de las calles El Colibrí y Las Rosas, en circunstancias que todavía son investigadas. Después de recibir el tiro, Colman fue trasladada de urgencia a una Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP), donde finalmente murió como consecuencia de la gravedad de la herida. El episodio había ocurrido días antes, pero trascendió públicamente este viernes.

La víctima fue identificada como Lourdes Milagros Colman.

Los peritos de la Policía Científica examinaron el cuerpo y constataron que la víctima presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo. Según las primeras conclusiones, el proyectil ingresó por esa región y salió por la zona de la nuca. La mecánica del ataque y los motivos del asesinato todavía no fueron esclarecidos.

A partir de los datos incorporados al expediente, efectivos de la comisaría cuarta del distrito detuvieron a un hombre de 51 años, sindicado como quien habría efectuado el disparo mortal. En paralelo, los investigadores desplegaron distintos procedimientos en el barrio para localizar al otro individuo que habría participado del crimen.

Las autoridades desplegaron distintos operativos en el barrio.

La causa quedó caratulada preventivamente como "homicidio" y continúa bajo investigación judicial. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el vínculo entre los sospechosos y la víctima ni sobre las circunstancias que derivaron en el ataque. La búsqueda del segundo involucrado en el brutal travesticidio sigue siendo uno de los principales objetivos de los investigadores.