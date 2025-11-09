Tandil obtiene el récord del salame más largo del mundo: la impactante cifra de su extensión

Una vez más el salame más largo del mundo se elaboró en Tandil. (Foto eldiariodetandil.com)

Fin de semana histórico en Tandil a partir de la obtención de un nuevo récord vinculado a la extensión del salame más largo del mundo. Elaborado en los últimos días en el marco de la edición de Chacinar -el festival gastronómico más importante del distrito serrano-, el producto final midió la asombrosa distancia de 487 metros con 22 centímetros. Los productores tandilenses del sector ya habían logrado años atrás obtener el récord de concretar el embutido más extenso del planeta y volvieron a quedarse con el registro más impactante hasta el momento.

En la noche de este sábado, durante el desarrollo del encuentro popular, se realizó la medición oficial del salame ante una multitud que colmó la diagonal Illia, donde se lleva adelante la tradicional fiesta del salame y el cerdo cada año.

Se necesitó maquinaria para trasladar al salame más largo del mundo. (Foto eldiariodetandil.com)

Decenas de personas colaboraron en la extensión del salame. (Foto eldiariodetandil.com)

El desafío, impulsado por el clúster porcino de Tandil, obtiene una nueva marca al superar los 401,73 metros obtenidos en la edición anterior. Las cifras registradas año tras año reafirman al distrito bonaerense como la capital nacional del salame con denominación de origen.

En 2024, la cifra lograda en Tandil superó los poco más de 357 metros que una fábrica de chacinados de San Andrés de Giles había registrado a fines de 2023, un hito que en ese entonces dejaba atrás otro récord anterior alcanzado justamente por los tandilenses.

La medición en la noche tandilense sobre el salame más largo del mundo. (Foto eldiariodetandil.com)

Nuevo récord en Tandil en la elaboración del salame más largo del mundo. (Foto eldiariodetandil.com)

A lo largo de la jornada, en torno a la puesta en escena del salame y su medición, el público asistente a la fiesta popular disfrutó de degustaciones, con acceso a una feria de productos regionales, puestos de comida y espectáculos musicales.

El festival continuó este domingo con más propuestas gastronómicas, actividades familiares y presentaciones artísticas, consolidando a Chacinar como uno de los eventos más representativos de la identidad y el sabor tandilense.

Nuevo récord en Tandil en la elaboración del salame más largo del mundo. (Foto eldiariodetandil.com)

Tandil, capital argentina del salame

En el marco del festival Chacinar se realizaron además las 7° jornadas técnicas de la cadena de la producción porcina en el centro cultural universitario de Tandil.

En la apertura de la jornada, encabezada por el rector de la Universidad Nacional del Centro, Marcelo Aba, participaron el intendente Miguel Ángel Lunghi, el diputado Rogelio Iparaguirre, Alejandro Llanos presidente del GTPC, Juana Echezarreta presidente del consejo de la denominación de origen y Claudia Cagnoli, secretaria de extensión de la facultad de ciencias veterinarias.