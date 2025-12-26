Así se verá la casa de Thelma Fardín y Nico Riera en Chapadmalal

Thelma Fardín y Nico Riera decidieron construir su propia casa frente al mar y eligieron Chapadmalal para estar cerca de sus compromisos laborales en la temporada marplatense. Lejos de tratarse solamente de una obra, su proyecto se convirtió en una aventura que comparten con sus seguidores día a día a través de las redes sociales.

Según contaron, el proyecto comenzó en octubre, cuando empezaron a barajar opciones de alojamiento para su verano en Mar del Plata. En distintas conversaciones surgió la idea de tener una casa propia en la costa. “Nos gustaría tener una casita en Chapadmalal”, contó Thelma en uno de los videos subidos a Instagram.

El desafío que se planteó la pareja no es nada sencillo: construir la vivienda en apenas un mes. Según Noticias Argentinas, además de la practicidad el objetivo es evitar los gastos de alojamiento durante el verano. “Venimos construyendo algo muy lindo entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar”, contó Thelma con entusiasmo.

En una de sus publicaciones recientes, la pareja mostró los cimientos de la vivienda en el terreno de Chapadmalal en el que están construyendo. Rápidamente sus redes se llenaron de mensajes positivos, de aliento y alegría compartida.