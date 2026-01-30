Mar del Plata lidera las búsquedas para el finde largo de Carnaval: qué ciudades completan el podio

Mar del Plata se posiciona como el destino preferido por los turistas argentinos para el próximo fin de semana largo de febrero. Según las últimas estadísticas de portales de viajes, la ciudad costera encabeza las búsquedas nacionales para las fechas de Carnaval. San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires completan el podio de los lugares con mayor demanda para el descanso. Este interés masivo augura una ocupación casi total en las plazas hoteleras más importantes de la Costa Atlántica.

El período festivo que abarca del 14 al 17 de febrero se presenta como la oportunidad ideal para extender las vacaciones de verano. Además de la playa, los visitantes se sienten atraídos por la variada agenda de espectáculos y actividades culturales programadas. Villa Carlos Paz y Villa Gesell también figuran entre las opciones más consultadas por quienes viajan en familia o con amigos. Las condiciones meteorológicas previstas para esa semana actúan como un incentivo adicional para quienes aún no decidieron su rumbo.

El sector espera una mejora en la afluencia de gente.

Cuáles son los destinos internacionales más elegidos

En el mercado internacional, los viajeros locales muestran una inclinación casi exclusiva por las costas de Brasil para este receso estival. Florianópolis y Río de Janeiro lideran las consultas debido a su combinación de paisajes tropicales y una oferta de servicios muy competitiva. Buzios y Bombinhas también aparecen en los primeros puestos, ratificando que el país vecino es la opción predilecta fuera de las fronteras. Madrid es el único destino fuera de la región que logra captar un volumen considerable de interés en las búsquedas.

La planificación anticipada está marcando el ritmo de las reservas, con una demanda que crece a medida que se acerca la fecha del Carnaval. Los operadores turísticos destacan que este año los viajeros están priorizando destinos con buena conectividad y propuestas de entretenimiento al aire libre. La recuperación del sector se hace evidente en el flujo constante de consultas tanto para vuelos de cabotaje como para micros de larga distancia. Se espera que el movimiento económico generado por este fin de semana largo sea uno de los más altos de la temporada.