Se viene la segunda Marcha del Orgullo en Mar del Plata: "Respuesta a discursos de odio"

Con música y color llega la segunda Marcha del Orgullo en Mar del Plata.

Mar del Plata se prepara para la segunda "Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ Antifascista Antirracista", este domingo 1 de febrero, cuando también se movilizarán más de 100 ciudades en todo el país.

Estas marchas al inicio del año surgieron para dar respuestas a discursos y políticas del actual gobierno en torno a la diversidad, puntualmente por el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos el 2025. Organizaciones y activistas denuncian un plan sistemático de persecución, exclusión y criminalización de los sectores populares y las disidencias.

Las comunidades LGBTTINB+ responden ante las políticas y discursos de odio del gobierno nacional.

En este marco, las organizaciones convocan a concentrar a las 16 en el Monumento a San Martín, para marchar a partir de las 18. El recorrido finalizará con una intervención artística en la Plaza Colón o la Rambla de Mar del Plata.

Las organizaciones presentes, no solo reclaman por los derechos de las personas LGBTIQNB+, si no que acompañan a otros sectores que se encuentran vulnerados actualmente, y denuncian a las políticas actuales cómo "un plan sistemático contra los sectores populares, basado en el ajuste económico, el hambre y la precarización como herramientas para sostener un modelo de exclusión y explotación".

La concentración comenzará a las 16 para movilizar a las 18.

Argentina se posiciona como referente regional en derechos LGBTTINB+, con leyes pioneras como el Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, que garantiza el cambio registral sin patologización, y el Cupo Laboral Travesti-Trans.

Argentina es pionero latinoamericano en materia de derechos LGBTTINB+.

Ante la defensa de sus derechos, las lesbianas, gays, bisexuales, trans, Intersexuales, queer, asexuales, no binaries y otras identidades, junto a organizaciones antirracistas, antifascistas y sectores populares, se organizan y movilizan nuevamente para defender su existencia frente a un contexto que predominan los discursos de odio.