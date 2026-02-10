Robaron una consola, pactaron venderla y aprehendieron a un hombre

La consola se encontraba en el interior de un Clio estacionado en Alvarado y Alvear.

Una entrega pactada de una consola sustraída hace una semana permitió aprehender en las últimas horas a un sujeto de 28 años por el delito de encubrimiento.

El robo ocurrió en la intersección de Alvarado y Carlos Alvear el viernes pasado, cuando autores anónimos sustrajeron varias pertenencias del interior del auto del denunciante.

En el marco de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría novena acordó una entrega pactada en inmediaciones de avenida De los Trabajadores y Elcano.

Allí redujeron al hombre que tenía en su poder la consola de sonido correspondiente a los elementos sustraídos y le formaron una causa por encubrimiento.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y el alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.