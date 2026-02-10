Se distrajo con el celular en plena cirugía y causó la muerte de un niño de 4 años

El anestesiólogo Javier Atencio Krause fue declarado penalmente responsable por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el nene de 4 años que sufrió una lesión cerebral irreversible durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca.

El fallo fue dictado por el juez Emilio Stadler, quien consideró que el profesional incurrió en el delito de homicidio culposo. Le dieron tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina.

El caso

La intervención se realizó el 11 de julio de 2024. Según la investigación, Valentín ingresó al quirófano por una hernia diafragmática que había sido explicada a la familia como de baja complejidad. Sin embargo, en la cirugía permaneció varios minutos sin una correcta oxigenación, lo que derivó en una encefalopatía hipóxico-isquémica.

Una semana después de la intervención los médicos confirmaron la muerte cerebral del niño y la familia autorizó la desconexión. La justicia determinó que Atencio Krause se distrajo utilizando su teléfono celular durante la cirugía y que por ello no advirtió una obstrucción del tubo endotraqueal.

Esa omisión habría provocado que el niño estuviera al menos 10 minutos sin registros de presión arterial ni de pulsioximetría, una situación crítica que le generó hipoxia severa y daño cerebral irreversible.

Negligencia e indignación

Durante el juicio también se comprobó que el anestesiólogo abandonó momentáneamente el quirófano para buscar el cargador de su teléfono. El fiscal Gastón Britos Rubiolo sostuvo que el acusado actuó con “impericia y negligencia” y remarcó que incumplió su obligación de vigilar de manera permanente los signos vitales del niño. Por ello, solicitó la pena de tres años de prisión condicional y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina.

Ariana Toledo y Daniel Mercado, los padres del menor fallecido, aguardaban en el sanatorio que Valentín saliera de quirófano sin conocer la gravedad de lo ocurrido. El niño fue trasladado a terapia intensiva después de la internación y permaneció conectado al soporte vital durante varios días: “Valentín entró caminando al sanatorio y salió con muerte cerebral”.