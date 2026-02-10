Ultimátum en Boca: Úbeda se juega el cargo en los próximos partidos

La derrota ante Vélez aceleró decisiones en el Mundo Boca y la continuidad del entrenador quedó atada a una racha perfecta, con La Bombonera como escenario clave.

La dura caída de Boca Juniors ante Vélez en Liniers marcó un punto de quiebre en el ciclo de Claudio Úbeda. El golpe futbolístico encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y derivó en un ultimátum claro: el entrenador deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para mantenerse en el cargo.

El traspié provocó una charla interna entre el presidente, el plantel y el cuerpo técnico, en la que se analizó el delicado momento del equipo. Allí quedó establecido que Úbeda será evaluado partido a partido, con una exigencia máxima de resultados que lo dejó directamente en la cuerda floja.

El calendario que afrontará Boca resulta determinante para el futuro del DT. Se vienen partidos clave en La Bombonera frente a Platense y Racing, además del cruce ante Gimnasia de Mendoza, encuentros en los que ganar será una obligación. A eso se suma el debut por Copa Argentina en Salta, donde el Xeneize contará con un fuerte respaldo de su gente.

El panorama se completa con la postergación del partido ante Lanús, único duelo previsto como visitante, debido a la participación del Granate en la Recopa Sudamericana. De este modo, Boca tendrá una seguidilla mayormente favorable desde lo logístico, aunque sin margen de error para el cuerpo técnico ni para los jugadores.

Las dudas sobre el ciclo de Úbeda se profundizaron en este inicio de 2026. Si bien durante 2025 el equipo había mostrado una leve evolución, la eliminación ante Racing y decisiones controvertidas, como la salida de Exequiel Zeballos, comenzaron a desgastar el crédito del entrenador con los hinchas. Las derrotas ante Estudiantes y Vélez, ambas fuera de casa, terminaron de encender las críticas.

En paralelo, Riquelme manifestó su fuerte malestar con el plantel por el bajo rendimiento como visitante. En una reunión en el Predio de Ezeiza fue contundente y remarcó que no encontraba explicación al nivel que el equipo muestra fuera de La Bombonera. Tras ese mensaje, también quedaron definidos plazos para los jugadores: deberán ganar los próximos cuatro partidos, sin margen de error, en una etapa decisiva para el futuro inmediato de Boca Juniors.