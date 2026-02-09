El penal que marcó su carrera: el ex jugador de Boca que le dijo adiós al fútbol

Fue delantero de Boca, quedó en la memoria por un penal fallado ante River y ahora decidió retirarse del fútbol profesional a los 38 años.

En la historia reciente del fútbol argentino, hay escenas que quedan grabadas a fuego en la memoria del hincha. Emmanuel Gigliotti, ex Boca, es protagonista de una de ellas: aquel penal que Marcelo Barovero le atajó con la camiseta de River, una jugada que marcó su etapa en el Xeneize y lo acompañó durante toda su carrera. Este lunes, el delantero anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 38 años, tras su último paso por Colón en la Primera Nacional.

Gigliotti jugaba para Boca cuando tuvo en sus pies una chance clave desde los doce pasos, pero se topó con la figura de Barovero, en un Superclásico que quedó en la historia. Aquella imagen se transformó en una marca imborrable de su paso por el club.

El anuncio del retiro lo realizó en el programa Todo Pasa, por Urbana Play. “Dejé el fútbol. Tomé la decisión”, confesó el Puma, con una mezcla de alivio y emoción. Contó que fue una determinación trabajada durante mucho tiempo y acompañada por un proceso personal: “Lo venía hablando con una psicóloga. Incluso lo pensé el año pasado, cuando volví de Chile”.

El delantero fue claro al explicar que no se trató de una cuestión física. “No estoy triste, estoy tranquilo. Físicamente me sentía bien, no estaba roto”, aclaró. Incluso reconoció que seguía recibiendo llamados de clubes, pero que el desgaste mental y la exigencia constante terminaron inclinando la balanza. “Me cansé un poco”, resumió con sinceridad.

La carrera de Gigliotti comenzó en General Lamadrid en 2006 y fue creciendo de manera sostenida. Pasó por All Boys y Atlético Tucumán, llegó a Boca, vistió camisetas pesadas como San Lorenzo, Independiente y Colón, y tuvo una extensa experiencia internacional en León, Nacional, Toluca, Chongqing Lifan y Unión La Calera, entre otros.

Con casi 200 goles en alrededor de 600 partidos, Gigliotti logró títulos importantes como la Copa Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, además de consagraciones en el exterior.