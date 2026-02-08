Boca Juniors acelera por Cetré y se acerca a un acuerdo clave con Estudiantes

El Xeneize ya envió una oferta formal por el extremo colombiano y avanza para cerrar su llegada aprovechando el cupo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia.

Boca Juniors decidió mover fichas con rapidez en el mercado y apuntó todos los cañones a Edwuin Cetré. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó a fondo en las negociaciones con Estudiantes y ya presentó una oferta formal para quedarse con el extremo colombiano, en una operación que empieza a tomar forma en la Liga Profesional de Fútbol.

La determinación de Boca tiene una explicación concreta: el club necesita aprovechar el cupo extraordinario habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia y encontró en Cetré al nombre ideal. En las últimas horas, el Xeneize dejó de negociar solo por el 50% del pase que pertenece al Pincha y ahora busca adquirir la totalidad de la ficha, lo que obliga a resolver la sociedad con Independiente de Medellín, dueño del porcentaje restante.

La propuesta de Boca por el 100% del pase ronda los seis millones de dólares brutos, una cifra similar a la que se había acordado semanas atrás con Athletico Paranaense, antes de que esa transferencia se cayera en Brasil. Justamente, esa negociación frustrada volvió a poner al colombiano en el radar local y facilitó que Boca se meta de lleno en la pelea.

La urgencia también responde a una cuestión futbolística. Las lesiones en ataque y la salida a préstamo de Brian Aguirre redujeron considerablemente las variantes por las bandas, y el cuerpo técnico considera que Cetré encaja a la perfección por características, edad y presente. A los 28 años, el extremo aparece como una solución inmediata para un sector debilitado del equipo.

Desde La Plata reconocen que las charlas están bien encaminadas. Si bien Estudiantes no está obligado a vender, el monto ofrecido y el buen vínculo con la dirigencia azul y oro allanaron el camino. La reciente transferencia de Santiago Ascacibar y el préstamo de Aguirre reforzaron una relación institucional que hoy resulta clave para destrabar la operación.

Del lado del jugador, el panorama también es favorable. Cetré ve con muy buenos ojos la posibilidad de dar el salto a Boca y espera que los clubes terminen de pulir los detalles finales. Con tiempo hasta el 18 de febrero para incorporar, el Xeneize corre contrarreloj, pero el escenario es optimista: si no surge ningún imprevisto, el colombiano está cada vez más cerca de ponerse la camiseta azul y oro.