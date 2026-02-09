Anuncian que este martes no habrá bancos: los motivos

Se recomienda a los usuarios prever operaciones con anticipación o utilizar los canales digitales ante el cierre de bancos.

Tal como ocurre cada año, el martes 10 de febrero será día no laborable en el Partido de General Pueyrredon con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de Mar del Plata.

En ese marco, no habrá atención al público en ninguna de las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, en la ciudad y en la vecina localidad de Batán.

La medida alcanza exclusivamente al ámbito local y responde a la conmemoración oficial de la fundación de la ciudad, una fecha que cada año modifica el funcionamiento habitual de algunos servicios.

Desde el sector bancario aprovecharon la ocasión para enviar un saludo a las vecinas y vecinos en este nuevo aniversario de la ciudad.

Como es habitual en este tipo de jornadas, se recomienda a los usuarios prever operaciones con anticipación o utilizar los canales digitales disponibles durante el día no laborable.