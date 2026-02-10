Villa Victoria será escenario de una Serata Lírica 

Llega a Mar del Plata una velada dedicada al repertorio de la ópera y la música de cámara italiana, interpretado íntegramente por la soprano Natalia Córdoba y la orquesta Novo Ensamble en vivo. En la Serata Lírica, el próximo 26 de febrero en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851) a las 19.30 horas, el público podrá disfrutar de arias y canciones líricas con la compañía del pianista Daniel Cerin

interpretaciones instrumentales de obras italiana

Por su parte, Novo Ensamble también ofrecerás, en un diálogo artístico que destaca la riqueza expresiva del género.

El concierto se desarrollará en uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, reconocido por su valor histórico y arquitectónico, brindando un marco ideal para una propuesta musical de alto nivel artístico.

Las entradas se obtienen en la boletería de la Villa Victoria de martes a domingos de 16 a 19 horas. Además, esta presentación cuenta con descuentos para residentes, estudiantes y jubilados.

La soprano argentina comenzó su carrera en la música a los 13 años estudiando en la academia de comedia musical Valeria Lynch. Se recibió de Licenciada en Música en la Universidad Nacional de las Artes y es técnica superior en piano, egresada en el conservatorio Juan Manuel de Falla.

Actualmente continúa su formación en la academia Corcentantes con el maestro Raúl Jiménez en Barcelona. Para 2023 lanzó su álbum “Canciones Argentinas” junto con Daniel Cerini. Asimismo, ganó el primer puesto en la competencia lírica internacional "Vincero" en Argentina, organizada por Il.baritono y la Associazione Amici della Musica de Alcamo, Italia, lo que le otorgó el pase a la gran final en Sicilia en mayo de 2026