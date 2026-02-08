El Presupuesto agita a un Concejo en modo epistolar, interna en el PJ y el impacto local de la intervención en el Indec

El Presupuesto sacó al Concejo de su pausa de dos meses

El Concejo Deliberante salió del receso posterior a la renovación de bancas y autoridades y esta semana retornó al debate y la polémica con el inicio del tratamiento del Presupuesto 2026 de la Administración Central, los entes y Osse.

La metodología impuesta por la mayoría oficialista marca un nuevo camino en el tratamiento de los expedientes, con la adopción de una modalidad epistolar: los concejales tendrán tiempo hasta el 9 de enero para presentar consultas por escrito, que serán elevadas al Ejecutivo para su devolución. Ante el antecedente de demoras en la respuesta a pedidos de informe en el pasado reciente, desde el gobierno aseguran ahora un compromiso ineludible con la parte asumida.

En tanto, ya hay hoja de ruta definida: el 11 de febrero se aprobarán los expedientes en comisión conjunta de Ambiente y Hacienda, el 13 será la Sesión Extraordinaria de aprobación de ordenanzas Fiscal e Impositiva, el 25 será la Audiencia Pública y el 27 doble sesión para que la Asamblea de Mayores Contribuyentes liquide la aprobación del aumento de tasas y para que el Concejo Deliberante haga lo propio con el Presupuesto. La apertura de sesiones del 2 de marzo será con un Neme con números aprobados.

En medio de acusaciones por un intento de vaciar al Concejo de su contenido esencialmente deliberativo, la oposición empezó a apuntar los cañones principalmente a la forma en la que la Municipalidad generará sus recursos durante el año. Un tema, el financiamiento estatal, más que sensible para los postulados libertarios.

La continuidad de la Tasa Vial, el aumento con pautas mayores en la Girsu, la actualización del 67% en las alícuotas de la TSU y la creación de la Tasa de Alumbrado Público aparecen en el listado de iniciativas que, aseguran desde las bancadas opositoras, implicarán un mayor desgaste para el bolsillo de los vecinos. Como contrapartida, argumentan, los resultados brillan por su ausencia frente a una ciudad con carencias en sus prestaciones.

Detrás de las bancas, un avezado analista aportaba un dato: “los libertarios estuvieron callados durante el debate del Presupuesto del Ejecutivo, mientras que los radicales lo defendieron; pero en el tratamiento de Osse, los que callaron fueron los radicales y los que hablaron fueron los libertarios”. Efectivamente, Vilma Baragiola hizo una defensa de la propuesta del gobierno de Neme, mientras que La Libertad Avanza solo habló para defender el proyecto de la empresa estatal que conduce uno de sus referentes, Tomás Amato. “Ahí hay una clave de los dos años que se vienen, el vínculo entre LLA y la UCR”, añadió.

El de Osse fue uno de los debates más profundos, ya en la Comisión de Ambiente, con el foco puesto en los efectos que tendría la eventual confirmación del fallo que condenó a la empresa a devolver diferencias cobradas a partir del aumento del 142,7% de principios de 2024. “Si queda firme, ¿qué va a pasar con la situación financiera de Osse?”, se preguntó el camporista Diego García. La sesión significó el regreso de Pulti a una concejalía, con un extenso discurso de unos 40 minutos, seguido en vivo por varios funcionarios de primera línea del Palacio Municipal. “Va a ser un jugador importante”, reconocieron en el oficialismo.

El PJ se perfila para la triple interna

El acuerdo que por estas horas se termina de definir para la unificación de una lista única para las elecciones del PJ provincial se mira muy de lejos desde Mar del Plata. Las diferencias insalvables entre las diversas vertientes que tributan al peronismo quedarán expuestas cuando el próximo 8 de febrero venza el plazo para la presentación de listas, con las candidaturas de Daniel Di Bártolo, por el sector del kirchnerismo; Adriana Donzelli, por el Movimiento Derecho al Futuro que responde a Axel Kicillof; y Manino Iriart.

¿Y Acción Marplatense? La pregunta que todos se hacen es cuál será el rol que cumplirá el espacio que lidera Gustavo Pulti, que a nivel local encabeza el armado del gobernador, pero que se encuentra por fuera del PJ. “Ni Pulti es afiliado al justicialismo ni va a participar de nuestra elección interna”, sostuvo Juan Gariboto, histórico referente peronista en la ciudad y uno de los principales armadores de la lista axelista en Mar del Plata.

Iriart, Di Bártolo y Donzelli, los tres nombres de la interna pejotista.

Prácticamente todos los observadores de la interna ponen en duda la segunda consideración, descartando que AM jugará fuerte en la elección prestando sus recursos, más allá de que sus referentes no estén afiliados al PJ. “Es lógico, son el MDF en Mardel”, aportaron desde el armado de Raverta. A esa hipótesis se sumó la reciente foto de una reunión entre la mano derecha de Kicillof, el ministro Carlos Bianco; Pulti; Gariboto; Raúl Calamante; Cristian Galeano; y Santiago Gutiérrez, referente local de Katopodis.

Mientras tanto, y con el “peronómetro” en mano, son varios los curiosos que peinan el padrón del PJ marplatense, con más de 31 mil afiliados, donde aparece un dato no menor: la fecha de afiliación de cada uno. “Hay peronistas de toda la vida y otros no tanto”, lanzó, filoso, un dirigente de peso.

Bianco, Pulti, Calamante y Garivoto, preparativos para la interna del PJ.

El impacto local del conflicto con el Indec

La decisión del gobierno nacional de intervenir de facto para evitar que el Indec adopte desde enero de 2026 el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) también tiene impacto en la Municipalidad. Y, como en otras tantas ocasiones, son los empleados públicos los que miran con preocupación las consecuencias que la medida puede tener en su bolsillo.

La resolución que derivó en la salida de Marco Lavagna del Indec tiene una incidencia directa en la paritaria que firmaron el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el intendente Agustín Neme, ya que está atada a la evolución de la inflación. En otras palabras, la intervención del ministro Luis Caputo para que el organismo continúe midiendo con la fórmula de 2004 -en la que los servicios están subrepresentados- y que arrojaría un índice menor al que resultaría del nuevo esquema, impactará de manera directa en los ingresos de los municipales. Y, como consecuencia lógica, le generará al gobierno un menor gasto en salarios.

A lo largo de 2026 se prevén cuatro actualizaciones salariales, al finalizar cada trimestre. En el primero y el tercero se aplicará un aumento equivalente a la variación del IPC, mientras que en el segundo y el cuarto será del 50% por encima del dato de inflación acumulado en ese período de tres meses. “Es preocupante, otra vez pagamos los laburantes”, se mostraron resignados desde el STM.