Muro: “Es un presupuesto equilibrado y previsible, nadie se va a sorprender cuando le llegue la factura”

El concejal Fernando Muro defendió este miércoles el contenido del Presupuesto 2026 y el aumento de tasas que contienen las ordenanzas Fiscal e Impositiva, en el marco del inicio del debate legislativo en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante.

“Es un presupuesto totalmente equilibrado y el más previsible que hemos tenido en los últimos tiempos. Nadie se va a sorprender cuando le llegue la factura; esto es un trabajo muy bien hecho desde lo técnico, no promete obras que no se van a realizar. Los ajustes son por Índice de Precios al Consumidor y, en un contexto de inflación a la baja, es muy bueno”, expuso Muro, en su calidad de miembro informante.

Asimismo, destacó que la hoja de ruta respecto a la política fiscal “da mucha previsibilidad a las empresas”, ya que “no va a haber cambios en las alícuotas”, donde además “en este presupuesto continúa la simplificación tributaria”. A esto sumó que “tenemos la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene más baja de la Provincia y eso hace que miren a Mar del Plata”.

El oficialismo se abroqueló en defensa del proyecto del Ejecutivo.

“Se continúa con el período de 6 años iniciado en 2019 con Montenegro, se respetan las premisas que se vienen trabajando y es muy importante. El objetivo principal es cuidar el dinero de los vecinos, que son los que aportan, siempre con una política de austeridad. El año pasado terminamos con menos empleados públicos que cuando llegamos”, añadió.

Por otro lado, Muro reconoció los problemas que atraviesan las finanzas municipales a raíz de la restricción en la remisión de recursos que deben llegar de Nación y Provincia. “El financiamiento de los municipios es tasas y coparticipación; no pueden acceder a financiamiento directo o deuda. Hay que ser muy responsable en la elaboración del presupuesto, porque no se puede gastar más de lo que entra”, puntualizó.

“La baja en la participación de la coparticipación que estamos sufriendo año tras año afecta y es muy compleja. El CUD pasó de 2,26 a 2,13, y eso nos juega muy en contra”, dijo sobre uno de los aspectos.

En cuanto al segundo, “la restricción fiscal a nivel nacional para contener la inflación hace que se tensionen las cuentas y se generen problemáticas. La Provincia y Nación tienen deudas importantes con el Municipio, como en el caso del financiamiento de la educación municipal, que no se cumple en los últimos años. La deuda de la Provincia con el IPS es un componente importante que deberíamos regularizar”, enumeró sobre estos temas.

La Comisión de Hacienda inauguró el debate del Presupuesto 2026.

Nueva Tasa de Alumbrado: “Se mejora la cobrabilidad”

Uno de los debates más sensibles del Presupuesto 2026 es la creación de la nueva Tasa de Alumbrado Público, que nace a partir de la separación de dicho componente que hasta 2025 formaba parte de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

“Se transparenta el costo y se afecta la recaudación del servicio, se mejora la eficiencia y la asignación del gasto, más allá de mejorar la cobrabilidad”, planteó Muro sobre la tarifa que ahora se cobrará desde la boleta de la luz.