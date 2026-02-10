Quisieron robar en una casa de El Gaucho y los perros escaparon: la desesperada búsqueda de "Coffee"

"Coffee" no aparece: la desesperada búsqueda de los vecinos de El Gaucho.

Los vecinos de El Gaucho están desesperados porque "Coffee" no aparece. Se trata de un perrito negro que se escapó de una vivienda junto a otras dos mascotas después de que varios delincuentes intentaran ingresar para robar.

Los ladrones quisieron ingresar a la casa rompiendo la ventana del frente y, aunque no pudieron entrar, asustaron a los tres perros, que terminaron huyendo del barrio.

Uno de ellos todavía no regresó y sus dueños comenzaron una búsqueda intensa porque están muy angustiados con su ausencia. "Tenía un collar azul francia con detalles en amarillo", comentaron.

Coffee es un perrito de tamaño mediano, todo negro. Si alguien puede aportar datos útiles para la búsqueda, se puede comunicar con el teléfono 2233065708.