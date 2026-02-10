SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Perro perdido

Quisieron robar en una casa de El Gaucho y los perros escaparon: la desesperada búsqueda de "Coffee"

"Lo estamos buscando por todos lados y nada", expresaron los vecinos.

"Coffee" no aparece: la desesperada búsqueda de los vecinos de El Gaucho.

10 de Febrero de 2026 21:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

Los vecinos de El Gaucho están desesperados porque "Coffee" no aparece. Se trata de un perrito negro que se escapó de una vivienda junto a otras dos mascotas después de que varios delincuentes intentaran ingresar para robar.

Los ladrones quisieron ingresar a la casa rompiendo la ventana del frente y, aunque no pudieron entrar, asustaron a los tres perros, que terminaron huyendo del barrio.

Uno de ellos todavía no regresó y sus dueños comenzaron una búsqueda intensa porque están muy angustiados con su ausencia. "Tenía un collar azul francia con detalles en amarillo", comentaron.

Coffee es un perrito de tamaño mediano, todo negro. Si alguien puede aportar datos útiles para la búsqueda, se puede comunicar con el teléfono 2233065708.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar