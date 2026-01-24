Un increíble episodio ocurrió esta semana y dejó a toda la localidad de González Catán, ubicada en el partido de La Matanza en vilo: un hombre protagonizó una escena de alto riesgo al evitar el robo de su vehículo con una maniobra inesperada y peligrosa. El conductor aceleró a fondo mientras el delincuente permanecía colgado de la puerta de su auto.

El hecho ocurrió en el barrio Puente Escurra, donde testigos relataron que el hombre ya estaba sentado en su vehículo cuando fue sorprendido por un asaltante que intentó apoderarse del automóvil. Sin embargo, el conductor reaccionó rápidamente, bloqueó las puertas y pisó el acelerador.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron la dramática situación. En las imágenes se observa cómo el auto cruza una bocacalle a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora, mientras el ladrón permanece aferrado a la ventanilla, con medio cuerpo dentro del habitáculo y las piernas colgando hacia el exterior.

Durante más de cinco cuadras, el delincuente derrapó con sus zapatillas sobre el pavimento, hasta que finalmente, debido a la velocidad y la resistencia del conductor, no pudo sostenerse más y cayó violentamente al asfalto. Según fuentes policiales, el automovilista logró escapar ileso del lugar.

La víctima del robo quedó con heridas y raspones en los brazos tras el impacto contra el pavimento. Además, recordó que todo comenzó cuando uno de los ladrones le arrebató el celular y transfirió dinero de su billetera virtual a su cuenta, además de amenazarlo. "Se transfirió plata de mi billetera virtual a su cuenta y empezaron a amenazarme. Ahí decidí saltar del auto porque el conductor empezó a acelerar", relató.

Este episodio pone en evidencia la rápida reacción del conductor ante una situación de peligro extremo, y cómo logró evitar que el robo se consumara a pesar del alto riesgo que implicó su maniobra.