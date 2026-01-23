Últimos días para anotarse para el Abierto de dobles de Nación

Hasta el próximo martes 27, se continúan recibiendo inscripciones para todas las categorías de dobles del Torneo Abierto de Tenis del Club A. Nación “Copa The Garage Club”. El evento, que fue declarado de Interés Deportivo por el Emder, tiene bastante avanzadas las categorías de singles y a partir del 31 de enero comenzarán a disputarse en parejas.

Se jugaran las categorías Dobles Damas 3era, 4ta y 5ta, Dobles Caballeros 2da, 3era, 4ta, 5ta y 6ta y Dobles Mixtos A y B. Todas se disputarán por zonas y los partidos serán al mejor de 3 sets (el tercero súper tiebreak).

Las inscripciones cierran el martes 27/1 a las 21, mientras que el miércoles 28 se sortearán las zonas.



El evento es organizado por Alejandro Dillet. Los interesados en recibir más información o inscribirse podrán visitar en redes sociales las páginas de Torneos de la Academia Dillet: TENIS TORNEOS MDQ o llamar o escribir al tel 2235251632.

