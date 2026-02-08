Terror nocturno en el barrio Etchepare: "Salen a robar y romper cosas, ya es imposible vivir"

Los vecinos del barrio Etchepare viven con miedo y no logran dormir tranquilos. Denuncian vidrios rotos, robos constantes, amenazas y una sensación de total impunidad, ya que los responsables serían menores de apenas 13 años.

Las imágenes son elocuentes: esta mañana, en el pasaje Venezuela al 60, encontraron un auto abollado tras una lluvia de piedras. La víctima, cansada de la situación, fue a buscar a los menores, quienes se refugiaron en las torres del barrio. "Durante esta madrugada trataron de entrar a los patios de algunos vecinos para robar, hacen lo que quieren, todo el tiempo están rompiendo", declaró la mujer en diálogo con 0223.

Los vecinos amaneces con los vidrios rotos todos los días.

A pesar de las múltiples denuncias "nadie hace nada, viene la policía, dan una vuelta y ya está. Esto es tierra de nadie, venden droga durante el día, a la noche molestan a los vecinos, salen a robar, romper cosas, ya es imposible vivir en el barrio", indicó.

Encontrar una solución parece imposible porque "los padres se esconden en las torres, la otra vez cuando mandamos a la policía, ni salieron. No se puede dialogar, como son 'tranzas' que van a vender droga a los boliches de noche, se ve que los chicos están solos y salen a hacer desmanes", remarcó.

A través de un grupo de WhatsApp comenzaron a alertarse entre los residentes; comparten descripciones, calles y horarios, a la vez que piden ayuda para llamar a la policía, y entre todos, hacer más fuerza para que patrullen en el lugar. "Tienen un aguantadero llevan motos y cosas robadas. Estamos cansados porque no los podemos parar y los padres no dan bola. Los vecinos los sacan corriendo, pero les llegan a hacer algo y van presos, es el mundo del revés", denunció otra vecina.

Las marcas que dejaron las piedras que tiraron los menores.

"Hacen pedidos de zapatillas, comida o delivery, salen a recibirlos y se van corriendo para adentro de la torre, después están los de Pedidos Ya haciendo quilombos para que les paguen. Piden autos por aplicaciones de transporte y los asaltan o no les pagan. El invierno pasado todas las noches robaban a un vehículo distinto", agregó.

Los vecinos denuncian que tienen un "aguantadero" de motos en las Torres.

Por este motivo, los residentes decidieron tomar cartas en el asunto: "El martes vamos a ir con varios vecinos a hacer una denuncia en la fiscalía, ya hay otra en curso, así que vamos a ver si la podemos adosar. Ya que la policía no nos da respuestas, seguiremos hasta que nos den una solución porque no podemos dormir tranquilos".