Kimberley completó la defensa y se ilusiona con dar pelea

Kimberley sigue moviéndose con decisión en el mercado y confirmó la llegada de Leonel Aquino como nuevo refuerzo para el Torneo Federal A 2026. El defensor zurdo, de 26 años, arriba tras un paso sostenido por Independiente de Chivilcoy, donde disputó 94 partidos y convirtió cuatro goles, números que reflejan continuidad y presencia en una categoría siempre exigente.

A casi dos semanas del inicio de la pretemporada y con más de un mes por delante antes del debut oficial, la dirigencia del conjunto marplatense acelera para terminar de darle forma al plantel definitivo. La llegada de Aquino aparece como una pieza clave para equilibrar la última línea, ya que puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo, una versatilidad muy valorada en el armado de un equipo competitivo en la tercera categoría del fútbol argentino.

Formado en Estudiantes de La Plata y con experiencia también en San Martín de Formosa, el oriundo de Florencio Varela combina recorrido formativo en clubes con estructura y rodaje en torneos federales. Su perfil encaja con la idea de un Kimberley que apuesta por futbolistas con oficio y capacidad de adaptación a distintos esquemas defensivos.

Con este arribo, el entrenador Mariano Mignini completa una nómina defensiva que incluye a Máximo Masino, Mateo y Giovanni Di Molfetta, Hernán Sosa, Tomás Loscalso y los polifuncionales Agustín Vázquez, Franco Mañas y Laureano Tello. En Mar del Plata hay ilusión: el objetivo es consolidarse en el Federal A y Aquino llega para aportar solidez en un torneo donde cada punto se pelea como una final.