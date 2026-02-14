Investigan un brote de Síndrome Urémico Hemolítico en una guardería de Mar del Plata

Autoridades sanitarias abrieron una investigación por un posible brote de Síndrome Urémico Hemolítico en una guardería maternal de Mar del Plata, tras confirmarse tres casos en niños que asistían a la institución.

El hecho se conoció el 11 de febrero cuando dos pacientes pediátricos con los mismos síntomas fueron ingresados a terapia intensiva de la Clínica del Niño y la Madre. A partir de la investigación epidemiológica, se detectó un tercer caso, internado en la Clínica 25 de Mayo.

Según la reconstrucción, el posible contagio habría ocurrido a fines de enero, período en el que se registraron episodios de gastroenteritis y diarreas entre los nenes. Entre las hipótesis evaluadas, se consideró como posible factor común el uso de una pileta ubicada en el patio, pese a que el agua se renovaba diariamente y se realizaban tareas de desinfección con lavandina, según detallaron desde la institución.

El primer caso fue informado el 4 de febrero, luego de que el niño se retirara del jardín días antes con un cuadro de decaimiento. Posteriormente presentó deposiciones con sangre y, tras estudios médicos, el diagnóstico se confirmó el 10 de febrero, requiriendo transfusión e internación. Los otros dos casos fueron confirmados el 8 y el 11 de febrero, todos los niños habían dejado de asistir a la guardería entre el 5 y el 6 de febrero.

Como medidas preventivas, la institución informó a las familias, suspendió el uso de la pileta y, tras consultar con el Consejo Escolar, se dispuso el cierre preventivo del establecimiento por 48 horas. También se dio intervención al área de Epidemiología de la Región Sanitaria correspondiente y al Servicio de Bromatología municipal.

En ese marco, se realizó una toma de muestras de agua, que actualmente se encuentran en análisis, y se reforzaron las medidas de higiene y control en el lugar.

Respecto al estado de salud de los pacientes, fuentes médicas indicaron que los tres niños muestran una evolución favorable, con mejorías progresivas. Dos de ellos continúan bajo seguimiento intensivo, mientras que el tercero presentó una mejora notable en las últimas horas.

Las autoridades sanitarias continúan con la investigación para determinar el origen del contagio y evaluar nuevas acciones preventivas.