Marcha contra la inseguridad: buscan unir a conductores de aplicaciones, taxis y remises para la movilización

Los organizadores de la marcha contra la inseguridad que se realizará el 18 de febrero en Mar del Plata emitieron un nuevo comunicado con exigencias hacia aquellos que asistan a la movilización y buscan unir a dos sectores opuestos.

Mediante un enigmático video en redes sociales, la reconocida página @robos.mdp convocó el pasado jueves a una masiva protesta para hacerle frente a la preocupante serie de hechos delictivos que se apropiaron de la ciudad y atemorizan a vecinos y turistas.

En el mensaje original, el reponsable de la cuenta que advierte sobre robos invitó a los marplatenses a manifestarse el tercer miércoles de febrero a las 18 con el objetivo de concretar un reclamo generalizado y exigir medidas a las autoridades.

"Mar del Plata está cansada de vivir con miedo y de que nadie se haga cargo. Y lo peor es que nos quieren hacer creer que no pasa nada, que es exageración y son casos aislados, pero la verdad es otra. Toda la ciudad está siendo golpeada y todos conocemos a alguien que fue víctima y sentimos la misma bronca", señaló en un fragmento de la publicación.

Después de obtener el respaldo de la comunidad, el impulsor de la medida ordenó que con el fin de que la marcha "se mantenga pacífica y vecinal", aquella "persona que lleve banderas de partidos políticos, intente hacer proselitismo o genere discursos ajenos al reclamo ciudadano será invitada a retirarse".

A su vez, justificó esta exigencia al indicar que "la convocatoria es de vecinos, por la seguridad de todos, sin colores partidarios, intenciones políticas ni apropiaciones de ningún sector".

Por último, también emitió un mensaje dirigido a los conductores de aplicaciones de transporte, taxis y remises. "Es momento de dejar de lado diferencias y estar unidos, al menos por un día, para algo que nos afecta a todos: la seguridad de los marplatenses. Los ivitammos a sumarse, acompañar y hacerse escuchar. La ciudad entera necesita de ustedes", concluyó.

Aunque confirmaron día y horario de la concentración, por el momento no definieron la ubicación ni el recorrido a realizar, el cual será difundido en los días previos.