Docentes universitarios en alerta: realizarán una asamblea para definir un paro total de actividades

Se llevará a cabo el 23 de febrero n el galpón de Adum.

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) realizará una asamblea extraordinaria el próximo lunes 23 de febrero a las 17 para definir un nuevo plan de lucha con posibilidad de paros generales durante la semana del 16 de marzo.

Esta medida se enmarca en en rechazo a las modificaciones que planteará el Gobierno Nacional en la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en el 2025 tras una serie de vetos y votaciones en las cámaras legislativas.

A través de sus redes sociales, el gremio declaró: "Vamos a defender lo que construimos en las aulas, la calle y el Congreso. No vamos a permitir que en una jugada palaciega y a espaldas del pueblo, nos arrebaten lo que conquistamos con movilizaciones masivas".

Durante el encuentro, los trabajadores reafirmarán el estado de alerta y movilización, junto a un plan de lucha para el primer cuatrimestre del 2026 que no descarta clases públicas, asambleas, paros y marchas a nivel local y nacional.