Docentes universitarios en alerta: realizarán una asamblea para definir un paro total de actividades
Se llevará a cabo el próximo lunes 23 a las 17 en el galpón de Adum. El Gobierno Nacional tratará de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) realizará una asamblea extraordinaria el próximo lunes 23 de febrero a las 17 para definir un nuevo plan de lucha con posibilidad de paros generales durante la semana del 16 de marzo.
Esta medida se enmarca en en rechazo a las modificaciones que planteará el Gobierno Nacional en la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en el 2025 tras una serie de vetos y votaciones en las cámaras legislativas.
A través de sus redes sociales, el gremio declaró: "Vamos a defender lo que construimos en las aulas, la calle y el Congreso. No vamos a permitir que en una jugada palaciega y a espaldas del pueblo, nos arrebaten lo que conquistamos con movilizaciones masivas".
Durante el encuentro, los trabajadores reafirmarán el estado de alerta y movilización, junto a un plan de lucha para el primer cuatrimestre del 2026 que no descarta clases públicas, asambleas, paros y marchas a nivel local y nacional.
