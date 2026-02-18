Una marplatense debió ser rescatada en Córdoba tras sufrir un accidente

Una marplatense de 39 años debió ser rescatada en el Dique Los Molinos de la provincia de Córdoba después de sufrir una lesión en medio de una práctica náutica. Según parece, la mujer intentó ejecutar una maniobra con una tabla de surf y cayó de manera violenta al agua.

Los testimonios de los testigos pudieron confirmar que la turista cayó a pocos metros de la embarcación en la que se encontraba junto a familiares. Cuando la sacaron del agua la trasladaron allí, donde permaneció inmovilizada.

Los rescatistas llegaron después y desplegaron un operativo coordinado con varias dependencias del lugar. Según el portal ElDoce, fue el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) el primero en acudir al sector de Puerto del Águila.

La prioridad se centró en evitar cualquier movimiento que pudiera agravar las lesiones de la mujer, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de accidentes acuáticos.

Una vez logrado, pudieron llevarla a la orilla, donde fue atendida en una ambulancia de camino al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia. Por ahora, no se emitió ningún parte oficial sobre la salud de la marplatense.