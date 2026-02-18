Paro general: sin colectivos y con adhesión dispar, así funcionará el transporte en Mar del Plata

Con la confirmación de la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la Reforma Laboral, este jueves 19 de febrero Mar del Plata tendrá un fuerte impacto en el transporte público.

La decisión del gremio que nuclea a los choferes de colectivos implica que no habrá servicio de micros urbanos durante toda la jornada, afectando a miles de usuarios que dependen diariamente del sistema para trasladarse a sus trabajos y distintas actividades.

Tal como se informó, las unidades dejarán de circular a partir de la medianoche y retomarán su normal funcionamiento a partir de las 00:00 de este viernes. La medida afectará tanto a Mar del Plata como a las ciudades vecinas de Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría.

Los colectivos también paran contra la reforma laboral. Foto: 0223.

En cuanto al servicio de taxis, el sector confirmó que adherirá a la medida de fuerza. Desde el gremio señalaron que acompañan el paro como forma de expresar la crítica situación económica que atraviesan. “Adherimos al paro. Estamos convencidos de que es la única forma de manifestar que estamos mal. Venimos de una temporada de regular para abajo y nosotros nos transformamos en la contención social de gente que se queda sin laburo. Es la triste realidad. Hay muchas razones para parar”, expresaron a 0223.

De este modo, se espera una prestación muy reducida o prácticamente nula en las paradas habituales y en la circulación callejera durante el jueves.

Muchos taxistas se plegarán a la jornada de protesta. Foto: 0223.

En el caso de los remises, el panorama será dispar. Desde el sector indicaron que cada trabajador tendrá libertad de acción para decidir si se suma o no a la huelga. “Aquel que desee adherirse es libre de hacerlo. La idea de muchos es trabajar, ya que las apps mañana te matan con el precio y nosotros tenemos que facturar para las empresas si lo requieren”, señalaron.

Así, mientras el servicio de colectivos estará completamente interrumpido y los taxis se plegarán al paro, los remises podrían operar de manera parcial, dependiendo de la decisión individual de cada conductor. La jornada se perfila compleja en materia de movilidad en la ciudad.