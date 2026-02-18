Tensión por el incendio de un reconocido complejo deportivo

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles por un atemorizante incendio que se registró en un reconocido complejo deportivo del barrio Constitución.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, el fuego y una impresionante humareda provenientes del tiraje de la cocina sembraron preocupación en los propios trabajadores, comerciantes y peatones que circulaban por la zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16 en la hamburguesería que se ubica en Parada 5, el espacio de alquiler de canchas para diferentes deportes, entre ellos fútbol, handball o vóley, y fue controlado rápidamente.

Según informaron a este medio, una dotación del Cuartel Caisamar asistió a la intersección de la avenida Constitución y Patagones, trabajó en el lugar y sofocó las llamas. No se registraron heridos y únicamente se quemó la parrilla.